在推动本国人权事业取得历史性成就的同时，中国积极参与全球人权治理，为世界人权事业发展作出了中国贡献、提供了中国方案

2月28日，联合国人权理事会第四十九届会议高级别会议开幕。在新冠肺炎疫情仍在全球肆虐、贫困和不平等加剧、全球人权事业发展又面临严峻挑战的当下，如何更有效促进和保护人权，需要各国不断探索前行。中国坚持走顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，在推动本国人权事业取得历史性成就的同时，积极参与全球人权治理，为世界人权事业发展作出了中国贡献、提供了中国方案。

尊重和保障人权是中国共产党人的不懈追求。中国共产党的百年奋斗史，贯穿着党团结带领人民为争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权而进行的不懈努力。中华民族站起来、富起来、强起来的过程，就是中国人民的生存权、发展权和其他各项基本权利保障不断向前推进的过程。中国全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，为人权事业发展打下了更为坚实的物质基础。中国坚持人民至上、生命至上，有力应对新冠肺炎疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。中国是世界上唯一持续制定和实施四期国家人权行动计划的主要大国。国际社会日益清晰地看到，中国是保护和促进人权的真正践行者。

人权是历史的、具体的、现实的，不能脱离不同国家的社会政治条件和历史文化传统空谈人权。中国人权事业之所以取得历史性成就，关键在于坚持中国共产党领导，坚持尊重人民主体地位，坚持从中国实际出发，坚持以生存权、发展权为首要的基本人权，坚持依法保障人权，坚持积极参与全球人权治理。这些是中国人权发展的主要特征，也是在推进中国人权事业实践中取得的宝贵经验。2017年6月以来，联合国人权理事会3次通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议，充分说明中国人权事业发展经验得到国际社会的广泛认可。

没有发展，一切人权都无从谈起，也难以持续。发展权利是联合国《发展权利宣言》确认的一项不可剥夺的人权。推动全球人权治理，中国致力于做共同发展的积极贡献者。中国认为，世界长期发展不可能建立在一批国家越来越富裕、另一批国家长期贫穷落后的基础之上。只有各国共同发展了，世界才能更好发展。首倡并推动共建“一带一路”，致力于加强国际发展合作，帮助各国共享发展成果；积极开展南南合作，力所能及向其他发展中国家提供不附加任何政治条件的援助，支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困；提出全球发展倡议，推动加快落实联合国2030年可持续发展议程……中国为促进世界人权事业发展不断贡献中国智慧、提供中国方案。

评价一个国家是否有人权，不能以别的国家标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国内政的政治工具。推动全球人权治理，中国致力于做公平正义的坚定维护者。中国坚定不移推动国际关系民主化和法治化，践行真正的多边主义，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。中国愿意在平等和相互尊重的基础上同各国开展国际人权交流合作，但绝不接受“人权教师爷”，坚决反对打着人权的幌子搞集团对抗。中国联合广大发展中国家在联合国人权理事会发出响亮的正义声音，坚决反对美西方借人权问题干涉别国内政，对于推动世界人权事业健康发展具有重要意义。

实现人权是人类的共同目标，促进和保护人权是各国的共同事业。中国愿同各方一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同促进世界人权事业健康发展，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)