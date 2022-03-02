新华社北京3月1日电 综合新华社驻外记者报道：据俄媒消息，俄罗斯与乌克兰代表团下一轮谈判将于3月2日举行。乌克兰外长库列巴1日表示，乌方认为需要这样的谈判但不接受俄方的“最后通牒”。

——俄塔斯社、今日俄罗斯通讯社1日援引消息人士的话报道说，按照最初约定，俄罗斯与乌克兰代表团新一轮谈判应在3月2日举行。谈判地点位于白俄罗斯与波兰边境。

——乌克兰外长库列巴1日在记者会上表示，关于是否举行新一轮乌俄谈判，乌方认为需要这样的谈判但不接受俄方的“最后通牒”。乌克兰总统泽连斯基说，前一天结束的乌克兰与俄罗斯代表团的谈判没有取得乌方期待的结果。

——俄罗斯国防部长绍伊古1日表示，俄军将继续执行在乌克兰的特别军事行动直至完成既定目标。俄军不会占领乌克兰领土，正在采取一切措施保障民众生命与安全，相关打击只针对军事设施并通过高精度武器完成。

——乌克兰内务部长顾问格拉先科1日在社交媒体发文表示，俄军当天继续进攻乌第二大城市哈尔科夫市并袭击了位于市中心的哈尔科夫州政府大楼。乌克兰国家紧急情况部当天说，俄军炮击哈尔科夫中央广场造成至少10人死亡、20多人受伤。目前尚未见到俄方相关报道。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫1日说，乌军部队向亚速海的出口已完全被封锁。科纳申科夫说，自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰军事基础设施的1325处目标，其中包括43个指挥所和通讯中心。俄军还击毁了395辆乌军坦克及其他装甲车、59台多管火箭炮、179门野战炮和迫击炮、286辆军用特种车辆。

——乌克兰国家通讯社1日说，乌军2月28日在苏梅州使用无人机击毁近百辆俄军坦克、加油车和装甲车。乌克兰武装部队总参谋部在社交媒体平台发文说，俄罗斯军队在乌克兰已伤亡5710人并损失大量武器装备。

——克里姆林宫网站1日发表声明说，俄罗斯总统普京当天与阿联酋阿布扎比王储穆罕默德通电话，就双边关系和乌克兰局势等进行了讨论。据阿联酋通讯社报道，穆罕默德在通话中强调以和平方式解决危机，确保各方利益和国家安全。

——匈牙利外交部长西雅尔多1日宣布，匈牙利支持乌克兰快速加入欧盟的倡议。

——伊朗最高领袖哈梅内伊1日在电视讲话中说，乌克兰危机的根源是美国通过干涉乌克兰内政、推行“颜色革命”等将乌克兰拖入了这种境地。

——据摩尔多瓦通讯社1日报道，摩外长波佩斯库表示，摩尔多瓦不会加入西方国家对俄罗斯制裁，摩在这个敏感问题上保持中立。（参与记者：李东旭、李铭、李奥、陈浩、高文成、王守宝、苏小坡、林惠芬）

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