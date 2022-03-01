新华社北京3月1日电 3月1日，国务委员兼外长王毅应约同乌克兰外长库列巴通电话。

库列巴介绍了乌俄首轮谈判情况，表示结束战事是乌方的最优先任务，乌方对谈判解决乌克兰问题持开放态度，怀着积极诚意对待乌俄谈判。尽管当前谈判进展并不顺利，乌方仍保持冷静，愿继续推进谈判。中方在乌克兰问题上发挥了建设性作用，乌方愿同中方加强沟通，期待中方为实现停火开展斡旋。

王毅表示，乌克兰局势急剧变化，中方对乌俄爆发冲突感到痛惜，对平民受到伤害极为关注。中方在乌克兰问题上的基本立场是公开、透明和一贯的。我们始终主张尊重各国的主权和领土完整。针对当前危机，中方呼吁乌俄通过谈判找到解决问题的办法，支持国际上一切有利于政治解决的建设性努力。

王毅强调，中方始终认为，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以扩张军事集团来实现。针对战事不断扩大，当务之急是尽可能缓解现地局势，避免冲突升级甚至失控，尤其是防止对平民的伤害和出现人道主义危机，还应确保人道主义援助安全及时准入。

王毅重点就确保中国在乌公民安全表明立场，督促乌方承担相应国际责任。王毅强调，中国政府高度重视在乌中国公民安全状况，每时每刻牵挂着他们的安危。在乌中国公民都是中乌友好的使者，都是乌克兰人民的朋友。中方撤离在乌留学人员及侨民的进程正在推进，感谢乌方的支持配合和乌社会各界的友好帮助。中方赞赏乌方开设外国侨民撤离专列，这符合国际人道主义精神。希望乌方采取一切必要措施确保在乌中国公民安全，并继续为中国公民撤离提供保障和便利。

库列巴表示，确保外国公民安全是乌方重要职责。乌方高度重视中方关切，正在协助中国留学生等顺利撤离。乌方将继续本着负责任态度，做好外国公民安全撤离的相关保障。

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