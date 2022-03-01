新华社北京3月1日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基2月28日签署法令，从3月1日起对自愿加入乌方外籍军团参战的外国公民给予免签待遇。据美国媒体报道，已有至少10名接受过北大西洋公约组织军事训练的美欧退伍军人准备入境乌克兰。

继美国、英国和欧洲联盟多个国家后，加拿大宣布将向乌克兰提供反坦克武器和弹药。俄罗斯外交部发言人警告，向乌克兰提供的武器可能落入“新纳粹分子和恐怖分子”之手。

2月28日，在位于纽约的联合国总部，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾在联合国大会就乌克兰局势召开的紧急特别会议上讲话。（新华社记者王迎摄）

据美联社报道，乌克兰政府对来乌参战外国公民免签证的法令3月1日生效，且在乌克兰战时状态期间一直有效。

俄罗斯2月24日发起特别军事行动当天，泽连斯基宣布乌克兰全境进入战时状态，后于27日宣布着手组建“国际军团”帮助乌克兰作战。

英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯马上回应，称她支持愿意前往乌克兰参战的英国公民；国防大臣本·华莱士则“劝阻”民众：“除非你受过相应训练，有丰富的服役经验，否则应该以更好的方式为乌克兰的安全出力。”

加拿大外交部长梅拉妮·乔利说，是否加入外籍军团由加拿大公民自行决定。

据美国“嗡嗡喂”新闻网2月27日报道，10名北约国家前特种部队军人已经在波兰集合，准备穿越波乌边界进入乌克兰。这批退伍军人包括6名美国人、3名英国人和1名德国人，有近战和反恐作战经验；另有两名美国陆军退役军人同样打算前往乌克兰，“领导”这批退伍军人。

按照“嗡嗡喂”新闻网的说法，自2014年乌克兰东部发生武装冲突以来，进入乌克兰的外籍武装人员中，数以百计来自美国、英国及欧盟国家。

在乌克兰军方一些人看来，外籍武装人员可以填补西方国家没有正式向乌克兰派兵的“空白”。美国和北约公开表示，由于乌克兰不是北约成员国，因而不会派兵协助乌方作战。

另据英国《镜报》报道，英国一批退役特种兵正考虑前往乌克兰。这些人有的精通狙击，有的能熟练使用防空导弹和反坦克导弹。报道称，后续或有退役空降兵和“其他军事专家”加入。

2月25日，在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧盟特别峰会后的新闻发布会上发言。（新华社发）

西方一方面表示支持乌克兰与俄罗斯谈判，另一方面则制裁俄方并加紧向乌方提供军火和资金。

加拿大政府2月28日宣布，将向乌方提供反坦克武器，包括100具“卡尔·古斯塔夫”火箭筒及2000枚火箭弹。加拿大打算提供共计4亿美元贷款和价值2000多万美元的军事装备，包括防弹背心、钢盔、夜视仪。

据法新社报道，截至2月28日，美国、加拿大和大约20个欧洲国家响应乌克兰政府军援请求。其中，德国改变不向冲突地区输出武器的长期政策，向乌克兰提供1000枚便携式反坦克导弹和500枚美制“毒刺”式便携式防空导弹，并允许第三国向乌克兰提供德国产武器。

2月28日，在白俄罗斯戈梅利州，俄罗斯代表团和乌克兰代表团开始举行谈判。（新华社发）

欧盟2月27日在非正式外长会上决定向乌克兰提供总计5亿欧元，用于购买致命武器和防御装备。

俄罗斯卫星通讯社28日报道，欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利在欧盟国防部长非正式视频会议后表示，欧盟有意扩大对乌克兰的军事援助，所有成员国支持这一观点。

俄罗斯外交部2月28日谴责欧盟向乌克兰提供致命性武器，并警告欧盟国家参与向乌方提供致命武器的机构和个人，须对这种行为产生的后果承担责任。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃同一天针对德国向乌克兰提供武器发表声明，指责德方与先前在乌克兰问题上奉行的平衡路线背道而驰。（胡若愚）

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