人民网北京3月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持3月1日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，28日，俄乌代表团在白乌边境城市戈梅利举行谈判。中方此前一直表示希望双方通过和平谈判寻求政治解决乌克兰问题，对当前谈判形势有何评论？

汪文斌：中方一直支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，欢迎俄乌双方启动和平谈判。我们注意到，双方商定近期将举行新一轮谈判。希望双方继续保持对话谈判进程，寻求照顾双方合理安全关切、实现欧洲共同安全、有利于欧洲长治久安的政治解决之道。

法新社记者：国际奥委会呼吁对俄罗斯和白俄罗斯运动员实施国际禁赛。如果国际残奥委会本周也宣布类似措施，俄罗斯运动员还能参加北京冬残奥会吗？

汪文斌：这个问题请你向北京冬奥组委询问。

《澳门月刊》记者：据报道，今天美国总统拜登授意派遣跨党派访问团访问台湾，由美军前参谋长联席会议主席马伦带领。蔡英文将于3月2日上午在台北接见该访问团。中方对此有何评论？

汪文斌：中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心和意志坚定不移。美方派任何人展示所谓对台支持都是徒劳的。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，慎重处理涉台问题，以免进一步严重损害中美关系大局和台海和平稳定。

深圳卫视记者：近日，美国海军“约翰逊”号导弹驱逐舰通过台湾海峡，并对此进行公开炒作。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到，中国人民解放军东部战区新闻发言人已就此发表谈话。

美方炒作美舰过航台湾海峡，不知其意欲何为？

如果美方想要借此给“台独”分子撑腰打气的话，我们要告诉美方，这只会加速“台独”势力的覆灭，美方也将为其冒险行径付出沉重代价。

如果美方试图以此向中方恫吓施压的话，我们要正告美方，在14亿中国人民组成的钢铁长城面前，所谓军力威慑不过是一堆废铁。

美舰过航台湾海峡这套把戏，还是留给那些迷信霸权的人看吧。

湖北广播电视台记者：昨天，国务院新闻办公室发表《2021年美国侵犯人权报告》，揭露美国侵犯人权的真相。发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到中国国务院新闻办公室昨天发表了《2021年美国侵犯人权报告》。

报告以大量事实和翔实数据说明，美国人权状况进一步恶化。作为全球医疗系统最发达的国家，美国累计新冠肺炎确诊病例和累计死亡人数却均居世界之首，去年人均预期寿命减少1.13岁，是自二战以来的最大降幅。美国社会治安形势恶化，全年共发生693起大规模枪击事件，比2020年增长10.1%，枪击事件导致超过4.4万人丧生。美国有49个州提出超过420项限制选民投票的法案，只有7%的美国年轻人认为美国民主制度尚属“健康”，公众对政府的信任度接近1958年以来历史低点。美国内针对少数族裔特别是亚裔的歧视攻击愈演愈烈，纽约市针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。美国暴力执法让移民难民的处境更加艰难。2021财年，美国在南部边境拘留了170多万移民，其中包括4.5万名儿童。暴力执法夺走557人生命，比上一个财年增长了一倍多。

种种人权悲剧不仅在美国国内上演，全球多地也因为美国霸权主义、单边主义、干涉主义行径而发生新的人道灾难。据统计，美国近20年发动的所谓“反恐”战争已经夺去超过92.9万人的生命。美国在阿富汗20年的军事行动，累计造成包括3万多名平民在内的17.4万人死亡，受伤人数超过6万。美军仓皇撤离喀布尔之后，美国立即将阿富汗央行70亿美元外汇储备冻结，日前还将其非法瓜分，致使阿富汗经济处于崩溃的边缘，人民生活雪上加霜。

美国在人权领域的双重标准更是举世闻名。美国一方面经常毫无依据地指责别国任意拘押、强迫劳动，另一方面却对本国监狱里司空见惯的酷刑虐待、“现代奴隶制”问题绝口不提。包括关塔那摩监狱在内的美国在全球各地的“黑狱”，未经审判就将人任意拘押并施以酷刑，这些都已成为美国践踏法治、侵犯人权的象征。

美国人权状况劣迹斑斑，却自称“人权卫士”，充当“人权判官”，大搞“人权外交”，这充分暴露了美方在人权问题上的虚伪性和双重标准。美方应该正视并反省自身存在的人权问题，彻底摒弃将人权政治化的行径，真正为改善美国人民的人权做些实事，不要再去伤害别国人民的人权。

总台华语环球节目中心记者：我们注意到，昨天，王毅国务委员兼外长以视频方式出席联合国人权理事会第49届会议高级别会议，并发表致辞。你能否进一步介绍中方在保护和促进人权方面的有关主张？

汪文斌：2月28日，王毅国务委员兼外长在北京以视频方式出席联合国人权理事会第49届会议高级别会议，并发表题为《坚持公平正义 推动全球人权事业健康发展》的致辞。

王毅国务委员在会上提出了中方促进和保护人权的四点主张：一是做保护人权的真正践行者。人权是历史的、具体的、现实的，人权事业发展必须立足本国国情和人民需求，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，促进和实现人的全面发展。二是做人民利益的忠实守护者。人民过上幸福生活是最大的人权。一国人权状况好不好，根本上要看人民对美好生活的向往是否得到满足，人民的所需所急所盼是否得到解决，人民的获得感、幸福感、安全感是否得到增强。三是做共同发展的积极贡献者。没有发展，一切人权都无从谈起，也难以持续。习近平主席提出全球发展倡议，是中国为促进国际人权事业贡献的又一公共产品，已获得联合国和近百个国家的响应支持。四是做公平正义的坚定维护者。评价一个国家是否有人权，不能以别的国家标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国事务的政治工具。要坚定不移推动国际关系民主化和法治化，践行真正的多边主义，推动全球人权治理朝着更加公平合理包容的方向发展。

2021年，我们隆重庆祝了中国共产党成立100周年。回顾百年间中国人权事业的发展史，可以说，中国共产党的100年，是团结带领中国人民争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权的100年。在中国共产党领导下，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，历史性解决了绝对贫困问题，全面建成小康社会，创造了中国式现代化新道路。在抗击新冠肺炎疫情过程中，我们奉行人民至上、生命至上，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。

展望未来，中国将坚定不移走顺应时代发展潮流、适合本国国情的人权发展道路，坚持以人民为中心的人权理念，不断发展全过程人民民主，促进全体人民共同富裕，在更高水平保障中国人民的人权。中国将继续积极参与联合国人权事务，发出中国声音，作出中国贡献，同各国一道推动全球人权事业健康发展。

路透社记者：昨天你说到，一国安全不能建立在损害别国安全的基础之上，更不能出于寻求自身绝对军事优势和绝对安全而肆意损害别国主权和安全。我们这里想请你澄清一下，你说的一个国家是不是指俄罗斯？还是别的其他国家？

汪文斌：你提到的这个问题，我可以给你一个清晰的解释。正如王毅国务委员兼外长所指出的，中方一贯倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，认为一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团来保障。冷战思维应当彻底摒弃。各国的合理安全关切应当予以尊重。在北约连续五轮东扩情况下，俄罗斯在安全方面的正当诉求理应得到重视和妥善解决。我不知道你清楚了没有。

法新社记者：周一，乌克兰哈尔科夫居民区有至少11人在轰炸中丧生。周日，乌克兰卫生部称，目前至少352名平民在冲突中丧生。中方对此有何评论？

汪文斌：乌克兰问题有着复杂的历史经纬和现实情况。中方对有关伤亡情况感到遗憾。目前的局势是我们不愿看到的。当务之急是各方保持必要克制，避免乌克兰现地事态继续恶化甚至走向失控。平民的生命财产安全应当得到有效保障，尤其要防止出现大规模人道主义危机。

彭博社记者：据《纽约时报》报道，已有约50万人撤离乌克兰。中方仍未将俄罗斯举动定义为“入侵”，你认为该怎么定义俄罗斯的行动呢？

汪文斌：你提的问题，我们已经多次回答过，你可以查阅。我想强调的是，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，我们在乌克兰问题上没有私利。中方一向根据乌克兰问题本身的是非曲直决定我们的立场。

路透社记者：台湾已经发送一些救援物资到乌克兰。请问中方是否准备向乌克兰提供人道援助？

汪文斌：中方愿为缓和乌克兰局势发挥建设性作用。相关消息我们会适时发布。

路透社记者：乌克兰危机是否会使俄罗斯减少自欧洲进口并增加对中国商品的需求？人民币会在中俄双边贸易中发挥更大作用吗？

汪文斌：我们认为，制裁从来不是解决问题的根本有效办法。中方也一贯反对任何非法的单边制裁。中俄双方将继续本着相互尊重、平等互利的精神开展正常的贸易合作。

会后有记者问及：据报道，近期已经有中国公民撤出了乌克兰。能否介绍具体情况和中方所做工作？后续还有哪些撤离安排？

汪文斌：乌克兰局势发生变化以来，党中央、国务院始终高度重视、十分牵挂在乌中国公民安全。外交部已第一时间启动领事保护应急机制，与各方保持密切沟通，多方协调，多措并举，全力维护在乌同胞安全。

目前，在乌中国公民正通过多种方式向乌周边国家转移。在此过程中，外交部、中国驻乌克兰使馆、驻敖德萨总领馆和中国驻摩尔多瓦、斯洛伐克、罗马尼亚、波兰等周边国家使馆想方设法，调动一切资源力量，为在乌同胞安全转移提供支持和协助，迄今已有约千名在乌中国公民安全转移。

中方感谢乌克兰各界以及乌周边各有关国家对中国公民的帮助和关照，也期待各方履行国际责任，确保平民的生命财产安全。同时再次提醒在乌中国公民增强安全意识，同我驻乌及周边国家使领馆及时保持联系，切实加强自身安全防范。

(责编：崔译戈、刘慧)