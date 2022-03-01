新华社加拉加斯2月28日电（记者徐烨 王瑛）乔治敦消息：中国驻圭亚那大使馆与圭乒乓球协会2月27日在圭首都乔治敦联合举办中圭乒乓球友谊赛。

比赛开始前，中国驻圭亚那大使郭海燕与圭外交和国际合作部外事秘书佩尔绍德一起揭晓了由双方共同设计的庆祝中圭建交50周年标志。中圭建交50周年系列庆祝活动正式拉开序幕。

郭海燕在致辞中表示，建交50周年是中圭双边关系重要的里程碑。过去50年来，中圭关系发展始终以互敬互信、相互支持、互惠合作为指导原则，事实证明深化双边关系符合两国和两国人民的根本利益。中方期待与圭方开展更紧密的各领域合作，让共同发展成果更好惠及两国人民。

佩尔绍德表示，建交以来，圭各届政府都坚定奉行一个中国原则，圭中两国不仅在政治、经济上联系紧密，也建立了深厚牢固的人民之间的友谊，两国友谊结出了更多硕果。

揭幕仪式后，圭乒协首先组织国家队男单、女单、少儿队冠军为大家展示乒乓球技巧。随后，在圭乒协主席芒罗主持下，中圭双方代表进行了乒乓球比赛。郭海燕与圭议长纳迪尔切磋球技。

中国驻圭大使馆和圭乒协在社交媒体平台直播了活动全过程，收获当地网友热烈好评。

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