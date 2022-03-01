新华社北京3月1日电（记者董雪）针对美方近来不断炒作其军舰通过台湾海峡一事，外交部发言人汪文斌1日表示，如果美方想要借此给“台独”分子撑腰打气的话，将为其冒险行径付出沉重代价。在14亿多中国人民组成的钢铁长城面前，任何军力威慑都形如废铁。

当日例行记者会上，有记者问：近日，美国海军“约翰逊”号导弹驱逐舰通过台湾海峡，并对此进行公开炒作。请问发言人对此有何评论?

汪文斌说，中国人民解放军东部战区新闻发言人已就此发表谈话。美方炒作美舰过航台湾海峡，不知其意欲何为。

他表示，如果美方想要借此给“台独”分子撑腰打气的话，中方要告诉美方，“这只会加速‘台独’势力的覆灭，美方也将为其冒险行径付出沉重代价”；如果美方试图以此向中方恫吓施压的话，中方要正告美方，在14亿多中国人民组成的钢铁长城面前，任何军力威慑都形如废铁。

“美舰过航台湾海峡这套把戏，还是留给那些迷信霸权的人看吧。”汪文斌说。

另有记者问：据报道，2月28日，美匿名高官称，美国总统拜登指派5名前美高官3月1日访台，其间将会见蔡英文等人。此访旨在展示美对台大力支持。中方对此有何评论?

汪文斌说：“中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心和意志坚定不移。美方派任何人展示所谓对台支持都是徒劳的。”

他说，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，慎重处理涉台问题，以免进一步严重损害中美关系大局和台海和平稳定。

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