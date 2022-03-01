新华社华盛顿2月28日电（国际观察）美不断加码对俄制裁 美元霸权反遭削弱？

新华社记者高攀 许缘 邓仙来

美国财政部2月28日宣布，禁止美国人与俄罗斯央行、俄联邦国家财富基金和俄财政部进行交易。美国官员称，这是美财政部迄今对俄采取的最严厉制裁，美将与欧盟等联合行动，有效冻结俄央行资产，阻止俄方动用外汇储备支持卢布汇率、抵消西方制裁效果。

美国专家指出，这种将央行储备资产“武器化”的做法将威胁地区和全球经济金融稳定。从长期来看，美国滥用金融制裁措施将推动一些国家去美元化，这将逐步削弱美元霸权及其世界储备货币地位。

制裁不断加码

自2014年以来，以美国为首的西方国家对俄罗斯发起多轮经济金融制裁措施，试图将俄孤立在世界经济和国际金融体系之外。总部位于华盛顿的国际金融协会2月28日发布研究报告指出，美对俄经济金融制裁可分为三个阶段：

第一阶段，2014年克里米亚危机后，美国和欧盟对俄实施多项经济金融制裁措施，重点针对金融、能源和国防行业，以对俄实现精准打击。

第二阶段，2017年至2021年，美国以俄涉嫌干涉美国选举、对美发动“恶意网络攻击”、俄前特工在英国中毒事件为由，对俄采取多轮单边经济金融制裁措施。这主要包括制裁多位俄经济寡头及其控制企业以及“北溪-2”项目参与企业，限制美金融机构购买俄罗斯国债，冻结受制裁的俄罗斯个人和实体在美资产等。

第三阶段，今年2月俄罗斯在乌克兰采取军事行动后，美国等西方国家大幅升级对俄制裁措施。这主要包括冻结俄大型国有金融机构在美资产，限制俄使用美元、欧元、英镑和日元进行商业交易的能力，将部分俄银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外，冻结俄央行资产并禁止与俄央行交易等。

制裁效果如何

美国专家认为，美国在前两个阶段采取的经济金融制裁措施对俄经济影响非常有限。一方面，美国制裁并未阻止俄罗斯维持较高的油气产量和继续向欧洲出口大量天然气；另一方面，俄罗斯自2014年以来积极推行去美元化战略，以减少对美元主导的国际金融体系的依赖。

国际金融协会指出，为削弱美国制裁效果，2014年以来俄金融机构和企业大幅削减了外币债务，俄央行和主权财富基金也大幅减持美国国债和美元资产，增加黄金储备。同时，俄开发了本土版金融信息传输系统（SPFS）以部分替代SWIFT支付系统，积极寻求以卢布和其他货币进行贸易结算。过去几年，俄罗斯积累的6000多亿美元外汇储备也为俄抵御经济制裁提供了重要流动性支撑。

但美国专家警告，美欧最新宣布制裁俄央行的举动恐对俄经济造成不小冲击。美国大西洋理事会地缘经济中心主任乔希·利普斯基说，这轮制裁预计将冻结俄央行约4000亿美元外汇储备，相当于奥地利一年的国内生产总值。

美国彼得森国际经济研究所所长亚当·波森认为，俄央行无法进行相关交易，将面对卢布汇率暴跌的风险。

然而，美国务院负责制定制裁政策的前高级官员理查德·奈菲尤表示，最新制裁虽会对俄产生重要影响，但俄罗斯将很快通过其他金融通信工具缓解这种影响，其作用“被严重夸大”。

俄央行行长纳比乌琳娜表示，俄将采取一切必要措施维持金融和价格稳定。

美元霸权反遭削弱？

大西洋理事会高级研究员朱莉娅·弗里德兰德警告，美国对俄发动“最顶级”经济制裁不仅将直接冲击俄经济、与俄有密切经济联系的中东欧国家，也会对全球宏观经济和货币稳定造成破坏性影响。

长期来看，美国滥用金融制裁措施将激励一些国家采取去美元化战略。

美国外交学会高级研究员本·斯泰尔说，这就好比使用抗生素，过度使用就会产生耐药性。他认为，随着美国过度使用金融制裁，受制裁对象将积极寻找美元以外的替代资产，美国的制裁效果将会减弱。

国际货币基金组织数据显示，自欧元诞生以来，美元资产在全球央行外汇储备中所占比例已从71%降至去年第三季度的约59%，为26年来新低。这表明各国央行在逐步减持美元。

彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔认为，长期来看，美国肆意挥霍造成财政赤字大幅扩张、滥用金融制裁，以及欧元等储备货币地位的提升，都会对美元的现有储备货币地位构成挑战。

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