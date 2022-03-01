新华社基辅2月28日电 记者手记：俄乌谈判报道背后的故事

新华社记者鲁金博

2月28日，乌克兰和俄罗斯代表团在白俄罗斯戈梅利州进行了谈判，之后返回各自首都。记者对于此次谈判的追踪报道，也告一段落。

27日得知谈判消息后，虽然身在乌克兰首都基辅，但作为新华社驻白俄罗斯的首席记者，此次谈判报道责无旁贷。可是，无法确定的谈判时间和地点，着实给记者出了一道难题，只能决定让在白俄罗斯的新华社当地雇员先开车前往戈梅利州方向。同时，记者联系了白俄罗斯外交部相关部门，但被告知现在什么消息都不能透露。

接到报道任务，年过六旬的新华社明斯克分社雇员任科夫立即带上采访设备一路急进。俄罗斯方面透露的谈判地点在戈梅利州东部的戈梅利市，乌方透露的地点在该州偏西部，媒体小道消息是在两者中间靠南的纳罗夫拉。任科夫于当地时间2月27日晚8时首先抵达纳罗夫拉，此时谈判地点依然没有权威消息，任科夫只好先在当地留宿。

28日，记者收到白俄罗斯外交部给媒体分发的会场布置照片，还有一张谈判地建筑物图片。外交部工作人员说：“只能给到这里了，能找到就过来吧，但是估计也不让你们进。”好在任科夫凭借多年采访经验，仅靠这张建筑物图片就找到了谈判地。

做完谈判前期报道，趁着28日基辅宵禁解除时间，记者抓紧出门采购急需的食品等。开着白俄罗斯牌照的汽车，刚出小区门口记者就遇到乌克兰民兵持枪挨个检查车辆。“你去哪里？”民兵友善地问。得知记者要去超市购物后，民兵又耐心告知前方已经封锁，从别处绕行也有一家超市。

在超市门口，记者看到已经排起了近百人的长队，每次放约20人进入。超市里除了面包、饮用水、面粉等货量紧张，其他蔬菜、水果还能满足需求。

回到办公室，记者也等到了俄乌代表团谈判结束的消息。尽管未能达成协议，但双方一致同意近期再次举行谈判。

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