新华社北京3月1日电 热点问答：申请“绿色通道” 乌克兰能否“火线入盟”

新华社记者惠晓霜

乌克兰总统泽连斯基2月28日签署乌克兰申请加入欧盟的文件，呼吁欧盟启动“新的特殊程序”迅速吸纳乌克兰。3月1日，乌克兰驻欧盟代表称，欧盟已经正式启动审议乌克兰入盟申请程序。

然而，欧盟是“想入就能入”吗？乌克兰能否如愿以偿？

为何申请“火线入盟”

乌克兰多年来寻求加入欧盟和北约，更于2019年将加入欧盟和北约作为国家基本方针写入宪法。

乌克兰局势2月24日突变后，泽连斯基呼吁欧盟立即吸纳乌克兰。在同欧洲理事会主席米歇尔通电话后，泽连斯基2月26日在社交媒体发文说，在此“关键时刻”，应结束对吸纳乌克兰入盟的长期讨论，“一次性”做出决定。

2月27日，欧盟委员会主席冯德莱恩接受媒体采访时表示，乌克兰“是我们的一员，我们希望他们进来”。

2月28日，泽连斯基在社交媒体发布视频，呼吁欧盟就立即吸纳乌克兰采取“新的特殊程序”。

能否快速走完程序

“成为欧盟成员需要经过一套复杂的程序，不会一夜之间完成。”这是欧盟官方在关于如何成为欧盟成员说明中的第一句话。

按照欧盟规定，加入欧盟必须达到一系列标准，包括自由市场经济、稳定的民主法治和接受欧盟法律，包括接纳欧元。

希望入盟的国家首先向欧洲理事会提交申请，后者责成欧盟委员会评估申请国是否达标。如果欧盟委员会对申请国的条件予以认可，经欧洲理事会批准，可以开始正式入盟谈判，由申请国与全部欧盟成员国一对一进行。欧盟说，谈判过程“耗费时日”。谈判过程中，申请国需要按照欧盟要求实行各种改革。

与全部欧盟成员国谈判顺利结束后，入盟文件还须获得欧洲理事会、欧盟委员会、欧洲议会同意，并在申请国和全部欧盟成员国获得立法机构批准或通过全民公决。

目前已被欧盟列为入盟候选国的国家包括土耳其以及塞尔维亚、阿尔巴尼亚、北马其顿、黑山4个西巴尔干国家。上述5国已等待多年，仍未成为正式成员。北马其顿2004年提出入盟申请，2005年成为候选国，但如今入盟谈判仍未正式启动。北约成员国土耳其，1987年提出申请，1999年成为候选国，2005年开始入盟谈判。

乌克兰尚未成为候选国。

欧盟方面态度如何

对乌克兰呼吁立即入盟，欧盟一些成员国表示支持，而欧盟领导层态度模糊。

东欧8个国家的总统签署联名信，呼吁欧盟“为立即给予乌克兰候选国地位”采取步骤。

波兰外交部长兹比格涅夫·拉乌在社交媒体写道，“是时候欢迎乌克兰加入欧盟大家庭”，波方将向乌方入盟进程“提供一切必要协助”。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，入盟可能耗时“许多年”，接纳乌克兰并非欧盟当前首要议程，我们要研究当下的问题而非将来的问题。

米歇尔承认，欧盟内部就吸纳新成员“有各种看法和敏感点”。

冯德莱恩的发言人埃里克·马梅表示，冯德莱恩27日关于希望乌克兰“进来”的意思“泛指欧洲”，而且冯德莱恩“当时还明确说，（入盟）有程序”。“我认为这是重点。”马梅说。

“假以时日，他们（乌克兰）终将属于我们。”冯德莱恩当时说。

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