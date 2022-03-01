埃及“北京冬奥”儿童绘画比赛颁奖仪式和展览开幕式举办。开罗中国文化中心供图

人民网开罗3月1日电 （记者沈小晓）近日，埃及“北京冬奥”儿童绘画比赛颁奖仪式和展览开幕式在埃及开罗省教育局天才儿童中心举办。开罗中国文化中心副主任邵彬、开罗省教育局天才儿童中心主任阿兹拉贾里·法鲁克、参赛代表、指导教师和部分孩子家长100余人出席。

邵彬首先向获奖选手表示祝贺，感谢埃及少年儿童对北京冬奥会的支持和祝福，希望孩子们健康成长，努力学习，成为中埃文化交流与两国人民友谊的友好使者。

法鲁克表示，希望与开罗中国文化中心保持长期合作关系，从孩子做起，着眼未来，进一步夯实中埃人民传统友好的根基，构建中埃携手合作共同发展的未来。

“北京冬奥”儿童绘画比赛紧扣北京2022年冬奥会主题，参赛儿童放飞心中五彩斑斓的想象力和天真烂漫的奥运梦想，通过油彩与画笔描绘出一幅幅精彩作品，表达了埃及少年儿童对北京冬奥会的祝福和对美好未来的憧憬。活动共收到十余所中小学校参赛学生的近200幅绘画作品，其中40幅获评为优秀作品。

此次比赛由开罗省教育局天才儿童中心主办，开罗中国文化中心提供支持和协助。

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