新华网东京3月1日电（记者 姜俏梅）中国驻日本使馆近日举办“传承邦交正常化初心、书写青年交流新篇章”为主题的云端对话会，与日本青年进行交流。日中友协理事长代理永田哲二致辞，日中友协青年委员会委员长伊藤洋平及各地青年委员会代表与会。

中国驻日本使馆临时代办杨宇发表主旨讲话说，今年是中日邦交正常化50周年，双方应重温邦交初心，坚持合作共赢，传承友好传统。

他说，青年承载着中日关系未来，是中日友好事业的接班人和生力军。希望日本青年朋友传承使命，肩负中日世代友好历史重任。做到知行合一，通过对华交流和实地探访，形成全面立体“中国观”。面向未来，坚持做中日友好的维护者、中日交流的促进者、中日合作的推动者。

日方青年代表踊跃发言，祝贺北京冬奥会成功举办，畅谈赴华留学工作和参与友好交流的经历体会，回顾从走近中国到熟知中国再到喜爱中国的心路变化，并就纪念邦交正常化50周年活动设想，以及发挥青年优势、运用网络多媒体形式开展交流等提出意见建议。他们还纷纷表示愿汲取历史经验启示，以青年人的视角，用青年人的方式，吸引更多日本青年客观积极理解中国，为日中关系发展作出自身贡献。

云端对话会上，双方共同观看了中日邦交正常化纪录片。

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