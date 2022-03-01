人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国驻日本使馆举办与日本青年的云端对话会

2022年03月01日14:55 | 来源：新华网
小字号

　　新华网东京3月1日电（记者 姜俏梅）中国驻日本使馆近日举办“传承邦交正常化初心、书写青年交流新篇章”为主题的云端对话会，与日本青年进行交流。日中友协理事长代理永田哲二致辞，日中友协青年委员会委员长伊藤洋平及各地青年委员会代表与会。

　　中国驻日本使馆临时代办杨宇发表主旨讲话说，今年是中日邦交正常化50周年，双方应重温邦交初心，坚持合作共赢，传承友好传统。

　　他说，青年承载着中日关系未来，是中日友好事业的接班人和生力军。希望日本青年朋友传承使命，肩负中日世代友好历史重任。做到知行合一，通过对华交流和实地探访，形成全面立体“中国观”。面向未来，坚持做中日友好的维护者、中日交流的促进者、中日合作的推动者。

　　日方青年代表踊跃发言，祝贺北京冬奥会成功举办，畅谈赴华留学工作和参与友好交流的经历体会，回顾从走近中国到熟知中国再到喜爱中国的心路变化，并就纪念邦交正常化50周年活动设想，以及发挥青年优势、运用网络多媒体形式开展交流等提出意见建议。他们还纷纷表示愿汲取历史经验启示，以青年人的视角，用青年人的方式，吸引更多日本青年客观积极理解中国，为日中关系发展作出自身贡献。

　　云端对话会上，双方共同观看了中日邦交正常化纪录片。

(责编：于洋、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部