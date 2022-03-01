新华社莫斯科3月1日电 （国际观察）俄乌首谈无果 仍有积极信号

新华社记者黄河

俄罗斯与乌克兰两国代表团2月28日在白俄罗斯东南部靠近乌边境的戈梅利州举行谈判。谈判结束后，双方均表示，将各自返回国内进行磋商，为下一轮谈判做准备。据悉，下一轮谈判可能于近期在白俄罗斯与波兰边境地区举行。

分析人士认为，此次谈判能够实现非常不易，谈判结束后双方的表态也相对克制与平和。同时也应看到，即便俄乌都有推动和平进程的意愿，但鉴于双方当前在许多重要问题上分歧巨大，危机化解之路将漫长而艰难。

同意继续谈

此次谈判持续5个小时。结束后，俄乌双方分别进行了非常简短的情况通报。

乌方代表团成员、总统办公室顾问波多利亚克表示，首轮谈判主要目的是讨论乌境内停火等问题。目前，双方代表团已经各自返回本国首都进行内部磋商。他同时确认，双方讨论了近期举行第二轮谈判的可能性。他随后在社交媒体上表示，谈判进行得非常困难，但是并没有任何“强制性的最后通牒”。

据塔斯社2月28日报道，俄方代表团团长、总统助理梅金斯基在谈判结束后对媒体说，双方代表详细讨论了议程上的所有议题，找到了一些双方预计可以达成一致立场的议题。他同时透露，下一轮谈判将于近日在白俄罗斯与波兰边境地区举行，双方对此已经达成一定共识。

俄罗斯《全球政治中的俄罗斯》双月刊主编费奥多尔·卢基扬诺夫在社交媒体上表示，从双方非常克制与平和的外交表态来看，此次会谈是务实的。俄联邦民族关系委员会委员波格丹·别兹帕利科告诉新华社记者，谈判无疑是一个积极信号，表明俄罗斯准备通过外交途径解决问题。

分歧仍巨大

俄总统普京2月28日在与法国总统马克龙通话时表示，乌克兰冲突的调解只有在无条件考虑俄在安全领域合法利益，包括承认俄对克里米亚的主权、完成乌“去军事化”“去纳粹化”等任务并确保乌克兰中立地位的情况下才能进行。

而乌方表示，谈判的核心问题是立即实现停火和俄军撤离乌克兰。乌总统办公室顾问阿雷斯托维奇还强调，乌方所说的“撤军”是指俄军全部撤出，包括从克里米亚和顿巴斯地区。

俄乌立场存在巨大分歧，给谈判带来很大困难。俄罗斯战略规划与预测研究所所长亚历山大·古谢夫表示，双方在谈判中都提出了彼此不能接受的条件。俄方立场始终是解除乌克兰武装，只要这一情况还未发生，俄军事行动就会继续。

尽管俄乌矛盾复杂难解，但通过对话实现和平的希望依然存在。俄方谈判代表、国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基表示，双方已在谈判中找到可以取得进展的领域。别兹帕利科认为，在人道主义相关问题上，双方或许能够达成一些共识，比如安排平民离开城市以及互相交换战俘。

古谢夫认为，这次谈判“仅仅是个开始”。虽然谈判进程会异常艰难，但还是将继续下去。

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