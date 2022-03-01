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伊朗外交部：伊核谈判协议草案基本准备就绪

2022年03月01日13:58 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰2月28日电（记者高文成　王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德2月28日说，各方已在伊朗核问题全面协议相关方谈判中共同起草了“98%以上的”旨在重返伊核协议的协议草案，伊朗正在审查。谈判还存在部分问题需要解决。

　　哈提卜扎德在当天举行的例行记者会上说，伊朗已经向西方国家阐述了伊朗在伊核问题上的红线、逻辑和理由，西方相关方还未就仍然存在的主要分歧做出政治决策。伊朗在解除制裁以及伊朗和平核活动等方面的主张应当得到适当解决。

　　他说，谈判旨在重返2015年达成的伊核协议，不会另起炉灶。如果重返该协议，伊朗将遵守其中对伊朗浓缩铀丰度、储量的限制。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

(责编：于洋、燕勐)

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