新华社北京3月1日电 （国际观察）乌克兰局势给世界经济添了哪些堵？

新华社记者徐超

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前表示，乌克兰局势给该地区和全球带来重大经济风险，可能会毁掉一些复苏进展。国际观察人士认为，地缘政治不确定性增加带来的中长期影响值得警惕。乌克兰局势若持续动荡，将从至少四方面冲击世界经济。

首先，全球通胀形势进一步恶化，主要表现为能源及粮食价格上涨。

伦敦布伦特原油期货价格和纽约轻质原油期货价格2月24日盘中双双突破每桶100美元关口，创下7年多来新高。一些华尔街机构认为，考虑到欧美与俄罗斯可能出现的制裁和反制裁前景，油价破百或许不是能源价格涨势的终点，而更可能只是开端。

俄罗斯不仅是全球主要油气出口国，还是全球最大农产品出口国之一。美国农业部数据显示，乌克兰和俄罗斯合计占全球小麦出口的近30%，是全球重要“粮仓”。一些分析人士表示，中东、非洲地区一些国家粮食供应严重依赖俄乌出口，乌克兰局势动荡可能进一步推动粮价上涨，增加欠发达国家民生负担，甚至引发当地社会动荡。

美国企业研究所研究员克里斯托弗·米勒认为，全球可能经历“新一轮通胀”。

其次，全球供应链紊乱加剧，主要表现为制造业活动遭遇更大瓶颈。

一方面，相关军事行动可能影响亚洲与欧洲之间的海空航运，对电子、汽车制造等相关行业的商品运输造成干扰。国际货运信息平台海上交通网站数据显示，乌克兰局势升级后，连接黑海和亚速海的刻赤海峡鲜有船只通行。通常情况下，每天会有数十艘船只运送钢铁、谷物等商品穿过这一海峡。

另一方面，钯、镍、铝等俄乌产量在全球占比较大的原材料可能因局势发展而供应趋紧，给汽车、手机、医疗设备等生产带来更大干扰。

第三，干扰全球货币政策走向预期，主要表现为央行政策空间进一步受限。

当前，美欧主要经济体央行正计划加速收紧货币政策，以抑制通胀，同时希望避免因紧缩力度过大而拖累复苏步伐。乌克兰局势在助推通胀预期的同时，正削弱经济活动恢复前景，令抑制通胀和支持经济的权衡挑战变得更复杂。一些市场人士的预期正发生变化，认为美联储和欧洲央行在3月的货币政策会议上可能会更加谨慎。

伊藤忠经济研究所首席经济学家武田淳认为，西方主要经济体的货币政策制定者面临进一步收紧货币政策或者继续观望的抉择。在乌克兰局势升级的背景下，两种货币政策倾向归于失败的风险都在加大。

第四，冲击全球经济一体化进程，主要表现为金融、经贸联系板块化、政治化。

美国等西方国家已宣布多轮对俄经济制裁，包括实施对俄出口管制等，并于2月26日决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外。

分析人士认为，西方在金融、贸易等领域强力打压俄罗斯，长期而言可能迫使俄罗斯进一步减少与欧美的经济往来，推动世界划分成基于地缘政治因素的不同经济集团，给经济全球化带来逆风。

英国《经济学人》认为，西方对俄金融和经贸打压不会马上导致全球经济危机，“但将改变未来几十年世界经济的运作方式”。

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