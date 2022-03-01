新华社北京3月1日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰和俄罗斯代表团2月28日结束了在白俄罗斯戈梅利州的谈判，目前已返回各自首都。双方一致同意继续谈判。乌总统泽连斯基当天在首都基辅签署乌克兰申请加入欧盟的文件。

——俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基28日在会谈结束后对媒体说，谈判持续约5个小时。谈判过程中俄乌代表详细讨论了议程上的所有议题，找到一些双方预测可以达成一致立场的议题。双方代表团将在下次会面前就谈判立场分别与本国领导人进行磋商。按照相关约定，下次谈判将在未来几天内在白俄罗斯与波兰边境举行。

——乌克兰代表团成员、总统办公室顾问波多利亚克28日在社交媒体上发文说，乌俄双方在谈判中确定了一些优先主题。双方代表团已返回各自首都进行内部磋商。

——乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫28日说，总统泽连斯基当天在首都基辅签署乌克兰申请加入欧盟的文件。泽连斯基的社交媒体官方账号28日凌晨发表声明说，泽连斯基与欧盟委员会主席冯德莱恩进行了通话，双方就增强乌克兰国防能力、宏观金融援助和乌克兰的欧盟成员国身份等问题进行了讨论。

——美国财政部28日发表声明说，冻结俄罗斯中央银行在美资产，禁止美国人与俄央行、俄联邦国家财富基金和俄财政部进行交易。这意味着俄央行在美境内的资产或由美国人控制的资产将全部被冻结。声明还表示，美财政部将授权与俄央行进行某些与能源相关的交易，并将根据需要提供其他授权和相关指导措施。

——瑞士联邦委员会28日举行特别会议，决定参与欧盟对俄罗斯的一揽子制裁计划，冻结俄罗斯有关个人和机构在瑞士资产，禁止瑞士公司与被制裁对象进行业务往来。俄罗斯总统普京、总理米舒斯京和外长拉夫罗夫被列入制裁名单，有关制裁措施立即生效。

——俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜28日在俄央行董事会会议后发表声明说，俄罗斯不断发展国内金融基础设施，可以确保其“不间断运行”。俄罗斯已开发可在境内取代环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统的金融信息传输系统（SPFS系统），境外参与者也可与SPFS系统进行连接。国家支付卡系统目前可以正常处理俄境内支付卡交易业务，受制裁银行发行的国际支付系统卡在俄境内也可正常使用。

——联合国大会28日就乌克兰局势召开紧急特别会议。第76届联大主席沙希德发表讲话，再次呼吁各方立即停火，保持最大程度的克制，重回外交解决途径。联合国秘书长古特雷斯在讲话中表示，乌克兰战事必须立即停止。乌克兰问题是重大地区危机，可能对所有国家造成灾难性影响。唯一的出路是和平，对话的渠道必须保持畅通。中国常驻联合国代表张军在会上发言，呼吁加大推动乌克兰问题政治解决的外交努力，为当事方直接谈判创造有利氛围和条件。

——联合国人权理事会第49届会议28日以投票方式决定，同意乌克兰代表提出的请求，将于本周晚些时候就乌克兰局势举行紧急辩论。

——美国国务院28日发表声明说，鉴于俄罗斯军队对乌克兰采取的军事行动，建议美国公民立即离开俄罗斯。

——瑞典议会28日批准了政府向乌克兰提供军事装备与财政支持的提议。瑞典国防大臣胡尔特奎斯特说，瑞典将向乌克兰提供5亿瑞典克朗（约合5300万美元）的支持以及便携式反坦克导弹、头盔、防弹衣以及战斗口粮等。但他没有透露提供这些装备的具体时间。（参与记者：李东旭、耿鹏宇、李铭、邓仙来、许缘、尚绪谦、聂晓阳、和苗）

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