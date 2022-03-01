新华社莫斯科2月28日电（记者耿鹏宇）俄罗斯外交部28日发表声明，谴责欧盟向乌克兰军方供应致命性武器。

据俄外交部网站当天发表的声明，欧盟国家参与向乌克兰武装部队提供致命武器和燃滑油料的机构和公民，须对此行为产生的后果承担负责。

声明说，欧盟于2月27日作出开始向乌军方运送致命武器的决定，这标志着欧盟成员国最终站在了基辅政权一边。欧盟不久前还将自己描绘成俄战略伙伴，如今他们毫无隐瞒地要让俄遭受最大损失、严重摧毁俄经济、抑制俄经济增长。

声明说，欧盟的一系列行动将得到俄方强硬回应。尽管面临制裁和威胁，俄仍将继续维护国家利益。西方各国应明白，他们在全球经济中的完全统治地位早已成为过去。

欧盟委员会主席冯德莱恩27日晚发表声明说，欧盟决定对俄罗斯整体关闭领空，并对俄扩大制裁领域。欧盟当晚还召开非正式外长会，决定向乌克兰提供4.5亿欧元用于购买致命武器、5000万欧元用于购置燃料和防御装备等非致命用品。冯德莱恩说，这是欧盟历史上首次对受到外来攻击的国家提供武器援助。

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