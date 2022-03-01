“飞扬和平，潍坊——风筝之都走世界”山东潍坊非遗展2月28日起在首尔中国文化中心展厅及官网、新媒体平台线上、线下同步举行。首尔中国文化中心供图

人民网首尔3月1日电 （马菲、伊圣楠）“飞扬和平，潍坊——风筝之都走世界”山东潍坊非遗展2月28日起在首尔中国文化中心展厅及官网、新媒体平台线上、线下同步举行。

此次展览由首尔中国文化中心、潍坊市人民政府、韩国彩虹孔子学院共同举办，旨在进一步促进中韩地方文化交流，增进韩国民众对中国非遗及民间手工艺品的了解与喜爱，并向中韩建交30周年和中韩文化交流年献礼。

“丰富多彩、各具特色的民间艺术作为两国文化交流的纽带，在中韩关系中发挥着重要作用。”中国驻韩国大使邢海明在贺词中表示，潍坊是风筝之都，每年都会举办盛大的风筝节会，寓意吉祥和平。希望通过此次展览，向韩国民众展示潍坊民间艺术之美的同时，表达早日战胜疫情、共创美好未来的愿望。

潍坊市市长刘运在致辞中详细介绍了潍坊从古至今的发展状况。他表示，潍坊与韩国地缘相近、文化相通、产业相融，与韩国多个地区与城市保持着友好合作关系，连续举办7届中日韩产业博览会，文化交流日益密切。本次非遗展以“飞扬梦想、飞扬和平、飞扬友谊”为主题，通过以年画为代表的潍坊非遗传播中国春节文化，能够使韩国民众更好地了解潍坊非遗，感知中国文化。

韩国文化遗产国民信托理事长兼韩国博物馆协会名誉会长金宗圭表示，潍坊与韩国地理相近且深受韩国民众喜爱。期待本次展览展出的风筝等宝贵的非遗作品为韩国青年人带来新的梦想。

韩国美术协会理事长李广洙表示，中韩作为邻国长期以来共享文化、交流文化、创造新文化，衷心希望中韩两国齐心协力，不断打造新契机，推动在世界范围内更多文化创新与创造。

韩国民画协会名誉会长严在权在贺词中表示，2015年韩国民画协会曾访问中国四川省绵竹莲花村，首次与纪念新年的中国年画艺术结缘。2016，协会访问了中国上海和浙江省舟山群岛一带，被渔民画和农民画的美丽所吸引。因这种缘分，韩国民画协会得以于2018年与首尔中国文化中心共同主办“中国山东省农民画展”，开展了独具特色的文化交流。因此，严在权对此次潍坊展活动更加充满期待。

本次展览展出潍坊风筝、杨家埠木版年画、高密手工剪纸、聂家庄泥塑、高密布艺老虎和抱枕等百余件潍坊民间艺术精品，旨在展现潍坊非物质文化遗产特色，呈现潍坊继承传统、飞扬和平的城市理念，开放包容、融合共生的城市品格，积极创建2024年“东亚文化之都”的城市风貌，在壬寅虎年之际向韩国民众传递近千万潍坊人民的美好祝福与和平愿景。

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