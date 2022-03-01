新华社内罗毕3月1日电 综述：中非贸易疫情下再创新高 凸显中非经贸合作韧性

新华社记者

2021年，中非双边贸易总额再创新高，中国连续12年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。分析人士认为，中非贸易为非洲经济抵御新冠疫情挑战增强了韧性。

中非贸易逆势上扬 推动疫情下非洲增长

中国海关总署发布的最新数据显示，2021年中非双边贸易总额达2543亿美元，同比增长35.3%，其中非洲地区对华出口1059亿美元，同比增长43.7%。

瑞士-非洲商圈协会2月发布报告称，过去10年来，中国一直是非洲最大的投资国。中国过去10年平均每年为非洲新增就业岗位18562个。

联合国贸易和发展会议2021年11月发布的报告显示，从全球范围来看，2021年非洲地区对外贸易表现十分强劲。2021年第三季度，非洲货物进口额和出口额分别同比增长31%和40%。

贸发会议认为，2021年非洲地区经济有所好转，这主要缘于外部环境的改善，特别是中国等市场积极支持非洲增强出口能力。此外，大宗商品价格上涨也为非洲贸易增长提供了一定支撑。

分析人士认为，面对疫情挑战，非洲国家普遍面临经济困难，而在中国经济恢复势头带来的需求支撑下，中非贸易逆势上扬，为非洲经济抵御疫情冲击作出贡献。

南非是中国重要的贸易伙伴，中南双边贸易额约占中非贸易总额的五分之一。2021年全年，中南贸易总额达543.5亿美元，同比增长50.7%，中国对南非投资达2.8亿美元，其中非金融类投资1.3亿美元，金融类投资1.5亿美元。

南非知名投资公司埃菲西恩特集团首席经济学家戴维·鲁特对新华社记者说：“南非对华贸易，特别是对中国的出口，促进了南非经济增长，带动了就业。对南非来说，与中国进行贸易往来非常重要。中国是全球最主要经济体之一，且仍保持快速增长，这对南非极具吸引力。相信未来两国间的贸易前景会更加广阔。”

中非合作论坛、“一带一路”为非洲经济复苏添活力

2021年8月在北京发布的《中国企业投资非洲——市场力量与民营角色》报告显示，2000年以来，在中非合作论坛的推动下，中国企业对非投资进入了“小步快走”的发展阶段，尤其是中国民营企业逐步成为中非经贸投资合作的主要力量，正在经历从“走向非洲”到“落户非洲”、再到“扎根非洲”的转变。

非洲政策研究所的一份报告显示，自“一带一路”倡议提出以来，中国支持肯尼亚铁路、公路、港口、大坝、工业、数字互联互通等现代基础设施项目，为肯尼亚经济增长注入了活力。

近几年来，中国在南非投资了多个重大项目，中南双方在经贸领域进行了深入合作，中国大型国有企业以及民营企业均在南非开展业务，为当地创造了数以千计的就业岗位。

达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任莫西说：“中非合作历史悠久，成立于2000年的中非合作论坛，是中非友好情谊的延续和升华，为新世纪构建高水平中非关系提供了保障。”

中国帮助非洲建起非洲联盟会议中心、亚的斯亚贝巴-吉布提铁路、蒙内铁路等大型基建项目，同非洲在科学、教育、文化、卫生等多个领域开展紧密合作。中非合作取得了实实在在的成果，为非洲国家减少贫困、改善投资环境、提升工业化水平、促进经济发展作出了显著贡献。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健说：“当前，世界各国仍面临疫情防控和恢复经济两大艰巨任务，中国经济高质量发展为世界提供了动力和信心，也给非洲国家疫后经济复苏带来更多机遇。”（执笔记者：王洪江；参与记者：曹凯、荆晶、白林、黎华玲、张玉亮、谢昊、汪平、龙雷、李成）

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