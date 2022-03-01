新华社北京3月1日电 （国际观察）俄罗斯能否抗住西方SWIFT制裁？

新华社记者徐超 樊宇

俄罗斯央行2月28日宣布将基准利率提升至20%。此前一天，俄央行公布一系列金融维稳措施，以减少西方最新金融制裁对金融领域的冲击。

国际观察人士认为，美国等西方国家宣布将部分俄罗斯银行排除出环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统，预计给俄罗斯经济带来的冲击将甚于以往。不过，俄罗斯近年来针对多轮西方制裁努力构建金融防火墙，且当前全球能源价格高企令西方国家顾虑重重，预计最新制裁难以在压制俄罗斯方面发挥足够效力。

西方国家祭出被一些媒体称作“核武级”选项的SWIFT制裁，引发市场不小震动。俄罗斯央行2月27日发表声明说，俄方拥有必要资源与工具维持金融稳定，将保障各银行卢布现金与非现金流通。但这些措施并未消除投资者担忧，俄罗斯本币卢布汇率在新交易周开市即创下历史新低。

数据显示，美元对卢布汇率2月28日一度暴涨超过40%，至创纪录的1比119。本月以来，美元对卢布汇率已上涨约50%。

分析人士认为，与金融市场走势体现的心理预期相比，最新制裁的实际效果恐不足以令俄罗斯经济屈服。

首先，此前多轮西方制裁促使俄罗斯调整经济结构，一定程度提升抗压能力。自2014年克里米亚危机以来，俄罗斯经济一直与西方制裁相伴，涉及金融、能源等领域。俄罗斯在经济领域大力推行进口替代政策并取得一些进展，国有银行的主导地位也进一步巩固。

俄央行官网数据显示，截至今年2月18日，俄外汇储备约为6432亿美元，比8年前高出约三分之一；截至2021年6月，美元在俄罗斯外汇储备中的占比降至约16%，欧元占比约为32%，黄金占比约22%。

百达资产管理公司新兴市场业务主管吉多·查莫罗认为，较低外债水平和较高外汇储备意味着，俄罗斯相对来说“自给自足”。

其次，被视作俄经济命脉的能源出口尚未遭遇全面封杀，凸显西方国家两难境地。美欧尚未公布SWIFT排除名单，但基本共识是兼顾对俄打击最大化和自身伤害最小化，为欧盟与俄罗斯的能源交易结算留下空间。

“剔除出SWIFT系统并不意味着无法交易，只是让交易难度更大、成本更高。”美国达维律师事务所律师保罗·马夸特说。

美欧在制裁上的另一个困境是，如果制裁给能源供应带来干扰，油气价格将进一步上涨。这不仅会加剧自身面临的通胀和供应链挑战，而且可能给俄罗斯提供赚取更多能源出口收入的机会。

再次，SWIFT被西方“武器化”损害自身公信力，一定程度推动替代渠道建设，帮助俄罗斯“解围”。

俄罗斯央行2014年开发了本土版金融信息传输系统SPFS。据统计，目前有23家外资银行与SPFS系统连接。截至2021年5月，20%的俄罗斯境内转账通过SPFS系统完成。

俄罗斯财经分析师米哈伊尔·别列耶夫说，美国只能控制自己的银行，不能控制其他地区的银行。俄罗斯有自己的支付系统，外国银行可以与其连接。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚所副研究员许文鸿表示，西方国家多次威胁将俄罗斯剔除出SWIFT系统，“狼来了”喊了多年，俄罗斯不会没有相应的应对措施。目前来看，俄罗斯的SPFS系统取得进展，技术上讲能够在一定程度上替代SWIFT系统，只是由于使用习惯原因而客户相对不多。美欧等西方国家切断俄罗斯与SWIFT的联系，将促使部分客户使用俄方系统。

作为主要能源进口国，印度也在考虑研发金融信息传输系统。印度《论坛报》2月27日报道，西方宣布对俄SWIFT制裁后，印度国会一个下设委员会注意到SWIFT的使用安全性受到影响，已建议政府加快研发金融信息传输系统，以确保今后与俄罗斯贸易往来不受西方制裁干扰。（参与记者：黄河、耿鹏宇、郝亚琳）

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