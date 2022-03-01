新华社北京3月1日电 特稿：中国两会的世界期待

新华社记者

2022年全国两会召开在即。在新冠疫情持续不断、全球经济复苏充满不确定性、国际格局发生复杂深刻变化的重要时刻，世界对中国两会充满期待。

中国共产党坚持以人民为中心的发展思想、把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来的治国理念和执政方略在世界上获得广泛认同。多国专家学者希望，透过两会这个重要窗口进一步了解中国的政策走向与治理之道，借鉴中国智慧、中国方案为完善全球治理提供助力。

世界关注点之一：全过程人民民主

民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。

民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。党的十八大以来，中国共产党深化对民主政治发展规律的认识，提出全过程人民民主的重大理念。两会成为国际社会观察中国以人民为中心的全过程人民民主实践的重要窗口。

美国巴德学院高级研究员彭润年表示，民主必须以人民为中心，中国两会正是这样一个例证。

“中国的全过程人民民主为世界政治实践提供了宝贵经验。”巴基斯坦亚洲生态文明与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈说，中国的人大代表和政协委员来自全国各地各行各业，他们之所以能成为代表和委员是基于优秀的品德与才能，而非财富和地位。

法国巴黎第八大学名誉教授托尼·安德烈亚尼表示，中国的民主制度相比西方国家具有优势，对于中国的全过程人民民主，西方应该客观地去了解。他指出，在中国，无论是中央还是地方，在决策之前和决策执行过程中都会进行广泛协商。西方政治学者往往忽视了协商民主在中国的重要性。

“任何一种民主，只要能用智慧和实践而非强权来解决实际问题，就是最好的民主之一。”泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐指出，每个国家都应该发展适合本国国情的民主。

世界关注点之二：疫情防控与国际合作

2021年以来，德尔塔、奥密克戎等不断出现的新冠病毒变异株肆虐全球，许多国家新冠疫情不断反复。面对疫情防控的巨大压力，中国始终践行“人民至上、生命至上”理念，不断提升疫情防控救治能力。国际社会高度关注，今年两会期间，中国在“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针的指导下，在加强疫情防控与国际合作方面会传递哪些新信息。

“可以确定的是，中国的疫情防控非常成功。”日本经济学者和中清认为，正是因为中国采取了符合国情的严格防疫措施，才成功防止疫情快速扩散。这对中国自身以及整个世界都至关重要。

在这场针对新冠肺炎病毒的“人民战争”中，中国坚持科学施策，不断完善自身公共卫生体系，不仅护佑了本国人民生命安全，更以“天下一家”的情怀，切实履行将新冠疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，为消除“免疫鸿沟”、助力全球抗疫、共筑人类健康命运共同体作出了实实在在的贡献。

“中国通过多种方式协助多国抗疫，为全球控制疫情和推动经济复苏作出了贡献，展现出大国担当。”印度尼西亚亚洲创新研究中心主席、印尼东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺认为，中国与一些发展中国家联合研发并合作生产疫苗，向这些国家转移疫苗生产技术，增强了这些国家的抗疫能力。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，疫情防控仍是当下许多国家面临的棘手挑战，中国今年将如何开展抗疫国际合作引人关注。

世界关注点之三：经济发展与对外开放

面对当前人类发展的新课题新挑战，中国坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在危机中育新机、于变局中开新局。继2020年率先复苏成功实现正增长之后，中国经济2021年增速达到8.1%，对世界经济增长的贡献率达25%左右。事实证明，中国已成为引领世界经济增长的“可靠火车头”之一。

“中国的发展不是为了满足少数寡头的利益，而是通过正确方式实现收入合理均衡分配，造福每一位公民。”白俄罗斯战略研究所分析员阿列克谢·阿夫多宁认为，中国两会作出的决策和释放的信号将向世界展示中国特色发展道路的新成就。

在希腊国际关系学者佩拉吉娅·卡帕西奥塔基看来，中国在全球经济复苏中发挥了极为重要的作用。“中国是国际体系和世界经济的一大重要支柱，在即将举行的中国两会上作出的决定将在极大程度上影响世界未来发展。”

去年以来，中国进一步扩大对外开放，为全球各类企业进入中国市场、享受中国发展红利提供了更加广阔的平台。消博会、服贸会、广交会、进博会等一系列国际盛会如期举行，向世界传递出新时代中国“开放的大门只会越开越大”的坚定信号。许多国家希望，在与中国共享发展红利的同时，也能分享有关全球经济治理的中国智慧。

“中国坚持对外开放政策，让包括俄罗斯在内的许多国家商品获得进入中国市场的机会。”俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫对今年两会的经济议题十分关注。他指出，中国正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将吸引更多国际伙伴。

世界关注点之四：绿色转型与可持续发展

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。“十四五”时期，中国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。中国如何持续走出一条生态优先、绿色低碳发展的道路，也是国际社会关心的话题。

面对目前工业化城镇化深入推进、能源需求继续增长的现实，中国从客观实际出发，努力探索符合本国发展实际并得到最广大人民理解和支持的绿色转型之路，力求在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。

持续关注近年来中国发展的巴西中国企业家委员会协调员图利奥·卡列洛表示，在清洁能源方面，中国的电动车、太阳能板等产业发展迅猛，这些都反映了中国寻求可持续发展道路的努力。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心高级研究员叶莲娜·科拉尼娜说，中国积极推进旨在优化经济结构、实现绿色发展的政策和措施，包括扩大节能产业、提高能源使用效率、发展可再生能源、减少温室气体排放、科学应对气候变化等。中国推动建设资源节约型和环境友好型社会，努力提高经济发展质量，这是促进经济社会发展全面绿色转型的关键。

巴基斯坦亚洲生态文明与发展研究所首席执行官拉迈认为，中国正在迈出绿色转型的坚实步伐，今年两会上制定的相关政策将对世界产生积极影响。（执笔记者：于荣；参与记者：郭爽、于帅帅、刘亚南、张墨成、郭丹、李晓渝、王亚光、郭鑫惠、余谦梁、郑世波、蒋超、王欢、白林、刘畅、詹姆斯·阿桑德、吴丹妮、赵焱、陈威华、王朝、黄河、泽连科夫、鲁金博、唐霁）

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