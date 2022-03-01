新华社法兰克福2月28日电 综述：俄罗斯被排除出SWIFT系统或将使德国经济承压

新华社记者何丽丽

美国等西方国家26日发布联合声明，将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外，此举标志着西方国家加大了制裁俄罗斯的力度，旨在打击俄罗斯经济。

俄罗斯被迫脱离全球最重要的金融通信网络SWIFT将使全球经济面临更多困扰，德国也不例外。

截至目前，德国公司在俄罗斯的直接投资额约为240亿欧元，其中包括大众、博世-西门子家用电器集团、威斯特伐利亚农业机械制造商克拉斯、麦德龙、汽车供应商莱尼等。这些公司正在制定应急计划。

可以明确的是，如果SWIFT在俄罗斯被禁止，没有SWIFT代码，德企在当地开展汇款、处理交付等业务将非常困难。虽然这些业务仍可通过西方银行及其在俄罗斯的子公司推进，但比使用SWIFT系统更复杂，而且成本更高。

值得一提的是，在26日晚间美欧国家决定将俄罗斯排除出SWIFT之前，大部分德国公司就已经宣布，在俄乌局势持续升级的情况下，他们可能更愿意完全撤出俄罗斯并停止当地业务，即使这将导致数十亿美元的损失。

维也纳国际经济研究所研究员阿尔乔姆·科奇涅夫分析说，如果俄罗斯公司不再能够通过SWIFT支付，欧洲公司可能会出现短期财务问题。然而欧洲对俄罗斯公司的需求仍然存在，目前还不能直接估算损失。一般来说，这些合同暂时仍然有效，但欧洲公司获得资金的方式将愈加复杂。

德国财长克里斯蒂安·林德纳25日表示，切断俄罗斯的金融支付渠道带来的危险还包括德国的天然气和原材料供应可能中断。

黑森-图林根州银行驻莫斯科代表海因里希·施泰因豪尔表示，俄罗斯向欧洲的天然气和其他原材料的供给将会停滞，这可能导致价格暴涨并造成经济发展瓶颈。

据德国联邦统计局的数据，2021年，德国和俄罗斯的外贸总额为598亿欧元，其中德国进口的石油和天然气约占德国从俄罗斯进口总额的59%，达194亿欧元。

德国总理朔尔茨在27日上午发布政府声明表示，德国希望减少对俄罗斯能源的依赖。为此，政府将在德国建造两个液化天然气 (LNG) 接收站，分别设在布伦斯比特尔和威廉港。

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