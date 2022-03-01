新华社北京3月1日电 2月28日，国务委员兼外长王毅应约同索马里外长阿卜迪赛义德通电话。

王毅表示，中索传统友谊源远流长。新冠肺炎疫情发生后，我们相互支援，共同维护两国人民健康安全。中方高度重视中索关系，坚定支持索方维护国家主权独立和领土完整，愿以共建“一带一路”和落实中非合作论坛成果为契机，推动两国关系不断迈上新台阶。

王毅表示，中方将继续为索重建和发展提供帮助，对接落实中非合作论坛的“九项工程”，确定优先合作清单，提供急需的人道主义物资援助等，探讨在安全形势较好的地区实施改善民生项目，加强双方在农业、渔业、卫生等领域务实合作。中方将向索提供一批紧急粮食援助和更多疫苗，助索应对旱灾、抗击疫情。

王毅表示，索方积极支持中方提出的“非洲之角和平发展构想”，我们对此表示赞赏。地区各国和中方都是好朋友。中方将继续坚持不干涉内政原则，协助非洲之角地区国家更好应对安全、发展、治理三重挑战。中国外交部非洲之角事务特使已经履职，即将赴地区开展工作。中方期待地区各国通过协商尽早召开非洲之角和平会议。

阿卜迪赛义德欢迎中方在当前形势下任命非洲之角事务特使，并介绍了打击索马里海域海盗和非盟索马里特派团有关情况。阿卜迪赛义德表示，索方始终高度重视发展对华关系，将继续在涉及中方的核心利益和重大关切问题上予以坚定支持。台湾同索马里兰勾连，侵犯索主权，索对此坚决反对，将继续同中方开展战略和务实合作。索方感谢中方在索国内重建以及抗击疫情和严重旱灾等方面提供的支持援助，愿同中方高质量共建“一带一路”，在基础设施、农业、教育和民生等方面深化合作，推动索中关系向更高水平发展。

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