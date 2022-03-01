人民网墨西哥城2月28日电 （记者谢佳宁）2月25日，墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院“一起走向未来”北京冬奥主题在线中文演讲比赛决赛正式举行。此次比赛由墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院、墨西哥托雷翁市汉语文化中心学校和OPPO广东通讯有限公司墨西哥分公司合作举办。

中国驻墨西哥大使馆教育专员吴小燕女士、OPPO广东通讯有限公司墨西哥分公司IMC总监谢育耿先生、奇瓦瓦自治大学孔子学院外方院长诺拉·亚历杭德拉·弗洛雷斯·纳瓦女士、汉语文化中心学校校长苏梦威先生为比赛致辞。孔子学院全体教师参加了比赛。比赛通过Facebook向孔院全体学生与家长直播，现场观众达726人。

比赛画面。墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院供图

活动伊始，中国驻墨西哥大使馆教育专员吴小燕女士在致辞中代表大使馆祝贺。在其他特邀嘉宾致辞后，比赛正式开始。

吴小燕女士致辞。墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院供图

本次比赛共有21位选手参加，选手们以“一起走向未来”为主题做2-3分钟演讲，然后评委老师从语音语调、流利程度、内容、语法等方面进行评分。比赛过程中，选手们的演讲各具特色，充分展现了自己的热情与魅力，表达了对北京冬奥会的喜爱以及对中墨未来的展望。

经过激烈角逐，最终，孔院六水平学员鲁比·阿科斯塔·卡斯蒂略以字正腔圆、声情并茂的演讲得到评委一致认可，摘得本次比赛桂冠。汉语文化中心学校学员卡里姆·卢塞罗·维加·科尔特斯和费尔南多·蒙特罗萨·马萨列戈斯分别取得第二、第三名好成绩。他们将分享由OPPO墨西哥公司提供的一、二、三等奖奖品。赛后，联合举办的三方均对选手们的精彩表现和比赛收视效果表示满意，OPPO墨西哥公司更是表达了希望所有参赛选手积极应聘该公司，助力该公司在墨西哥更好地发展的热切愿望。

本次演讲比赛从2月12日开始筹办，历时2周。积极筹办期间，孔子学院的老师们将“一起走向未来”主题融入汉语学习中，加深了学生们对汉语的喜爱以及对中国的向往。今后，奇瓦瓦自治大学孔院将一如既往为当地汉语学员组织各种文化活动，进一步加深两国人民的友好交往，推动汉语教学在墨西哥的发展。

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