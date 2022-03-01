人民网联合国2月28日 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军28在安理会表决也门制裁问题决议后的解释性发言中强调，希望当前决议有助于推动也门冲突各方放弃军事选项，早日重回政治谈判的正确轨道。

张军说，今年以来，也门局势持续恶化，各方冲突对立加剧，敌对行动轮番升级，中方对此深表关切。中方谴责一切针对平民和民用设施的袭击，敦促立即停止对阿联酋、沙特的跨境袭击和安全威胁，支持阿联酋、沙特捍卫自身国家安全的努力。

张军表示，安理会以此次决议延期为契机，针对形势出现的新变化，对有关制裁措施及制裁委专家小组的授权作了更新。中方关于制裁问题的立场是一贯的。中方密切关注制裁措施的影响。希望当前决议有助于推动冲突各方放弃军事选项，积极配合秘书长特使的斡旋努力，早日重回政治谈判的正确轨道。中方支持秘书长特使继续积极开展工作，同各方保持接触，推动也门和平进程。同时，联合国和其他机构要继续在也门全境开展人道救援行动，缓解也门人民苦难。中方重申专家小组应严格在安理会授权范围内开展工作，坚持客观、公正立场，提供准确、中立的信息。

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