新华社莫斯科2月28日电（记者耿鹏宇）俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜28日表示，俄国内金融基础设施将“不间断运行”。

据俄央行网站消息，纳比乌琳娜当天在俄央行董事会会议后发表声明说，俄罗斯不断发展国内金融基础设施，可以确保其“不间断运行”。俄罗斯已开发可在境内取代环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统的金融信息传输系统（SPFS系统），境外参与者也可与SPFS系统进行连接。国家支付卡系统目前可以正常处理俄境内支付卡交易业务，受制裁银行发行的国际支付系统卡在俄境内也可正常使用。

纳比乌琳娜说，俄央行将采取一切必要措施维持金融和价格稳定，将灵活使用各种必要工具。此外，俄央行正在采取一系列措施来限制非居民资本输出，例如暂停证券交易商接受外国投资者出售俄有价证券委托。

当日早些时候，俄央行宣布将基准利率提升至20%。央行声明说，俄经济面临的外部条件发生剧烈变化，提高基准利率可保障存款利率水平，以应对本币贬值与通胀风险，维持金融与价格稳定，保护民众储蓄。

美国等西方国家26日发表联合声明，将部分俄罗斯银行排除在SWIFT支付系统之外，并对俄央行实施限制措施，以防其配置国际储备削弱制裁措施造成的影响。

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