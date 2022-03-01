新华社联合国2月28日电（记者尚绪谦）联合国安理会28日通过第2624号决议，决定对也门胡塞武装实施武器禁运。这是安理会首次将胡塞武装作为实体列入武器禁运制裁范围。

在当天的表决中，11个安理会成员对第2624号决议投了赞成票，4个成员投了弃权票。

联合国安理会从2014年开始对威胁也门和平、安全与稳定，阻碍政治过渡的个人和实体实施资产冻结和旅行禁令等制裁措施，并从2015年开始对包括胡塞武装领导人在内的被也门制裁委员会列名的个人实施武器禁运。

第2624号决议重申此前的无限期武器禁运规定，并决定将资产冻结和旅行禁令等制裁措施延长一年，至2023年2月28日；将也门制裁委员会下设专家小组的任期延长一年，至2023年3月28日。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特牵头成立多国联军对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、交换战俘等达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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