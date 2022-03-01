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中国常驻联合国代表：希望安理会制裁决议有助于推动也门问题政治解决

2022年03月01日07:46 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月28日电 中国常驻联合国代表张军28日在联合国安理会通过也门制裁问题决议后作解释性发言，希望当前决议有助于推动冲突各方早日重回政治谈判的正确轨道。

　　张军在解释性发言中说，今年以来，也门局势持续恶化，各方冲突对立加剧，敌对行动轮番升级，中方对此深表关切。中方谴责一切针对平民和民用设施的袭击，敦促立即停止对阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯的跨境袭击和安全威胁，支持阿联酋、沙特捍卫自身国家安全的努力。

　　张军说，安理会针对形势出现的新变化，对有关制裁措施及制裁委员会专家小组的授权做了更新。中方关于制裁问题的立场是一贯的。中方密切关注制裁措施的影响。希望当前决议有助于推动冲突各方放弃军事选项，积极配合联合国秘书长特使的斡旋努力，早日重回政治谈判的正确轨道。中方支持秘书长特使继续积极开展工作，同各方保持接触，推动也门和平进程。同时，联合国和其他机构要继续在也门全境开展人道救援行动，缓解也门人民苦难。中方重申制裁委员会专家小组应严格在安理会授权范围内开展工作，坚持客观、公正立场，提供准确、中立的信息。

　　安理会当天通过第2624号决议，决定对也门胡塞武装实施武器禁运。这是安理会首次将胡塞武装作为实体列入武器禁运制裁范围。

(责编：牛镛、杨光宇)

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