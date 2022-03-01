人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

多国流媒体行业加速发展

本报记者  张慧中
2022年03月01日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新冠肺炎疫情防控期间，通过流媒体观看视频成为许多人居家生活的一部分，流媒体使用量持续增长。

　　根据媒体智库欧洲视听观察组织统计，欧洲国家在订阅型视频流媒体领域的收入从2010年的1460万美元飙升至2020年的117亿美元。据统计，约有1.4亿欧洲民众至少订阅了一个视频流媒体服务。在拉美地区，订阅型视频流媒体用户今年预计将达6900万。在亚洲地区，中国、印度、日本是潜力最大的几个订阅型视频流媒体市场，其中中国2021年订阅型视频流媒体用户数达到3亿。

　　流媒体分为音频、视频等形式，其中视频又分为直播、点播、长视频、短视频等多种形态。在内容方面，除了人们熟悉的影视剧视频流媒体以外，还有音乐和播客流媒体、视频游戏流媒体、体育流媒体、纪录片流媒体等多种平台。

　　不少流媒体平台根据不同地区的需求推出相关内容。例如，有的平台专门面向中东和北非地区民众播放阿拉伯语影视剧；在南非、尼日利亚、埃塞俄比亚和肯尼亚等国家，有平台邀请当地知名人士拍摄本地美食纪录片；在英国，一家流媒体平台将《简·爱》等经典文学作品搬上屏幕，吸引了众多中老年用户群体。

　　很多流媒体企业还根据不同市场推出灵活服务。比如，在非洲一些国家，由于当地信用卡普及率低，一些企业与当地电信运营商合作，向用户提供包含视频服务费用的手机运营商计费方案。

　　业界普遍认为，未来全球流媒体发展仍将保持向好态势。根据统计门户网站Statista发布的最新数据，2022—2026年间订阅型视频流媒体每年收入增长率预计将达到8.9%；到2026年，该领域的全球订阅用户数有望增至14.9亿，用户渗透率达到18.9%。印度一家市场调研企业统计，2028年的全球视频流媒体市场规模有望达到约9300亿美元。

　　（本报柏林2月28日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年03月01日 15 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部