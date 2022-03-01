本报记者 张慧中

新冠肺炎疫情防控期间，通过流媒体观看视频成为许多人居家生活的一部分，流媒体使用量持续增长。

根据媒体智库欧洲视听观察组织统计，欧洲国家在订阅型视频流媒体领域的收入从2010年的1460万美元飙升至2020年的117亿美元。据统计，约有1.4亿欧洲民众至少订阅了一个视频流媒体服务。在拉美地区，订阅型视频流媒体用户今年预计将达6900万。在亚洲地区，中国、印度、日本是潜力最大的几个订阅型视频流媒体市场，其中中国2021年订阅型视频流媒体用户数达到3亿。

流媒体分为音频、视频等形式，其中视频又分为直播、点播、长视频、短视频等多种形态。在内容方面，除了人们熟悉的影视剧视频流媒体以外，还有音乐和播客流媒体、视频游戏流媒体、体育流媒体、纪录片流媒体等多种平台。

不少流媒体平台根据不同地区的需求推出相关内容。例如，有的平台专门面向中东和北非地区民众播放阿拉伯语影视剧；在南非、尼日利亚、埃塞俄比亚和肯尼亚等国家，有平台邀请当地知名人士拍摄本地美食纪录片；在英国，一家流媒体平台将《简·爱》等经典文学作品搬上屏幕，吸引了众多中老年用户群体。

很多流媒体企业还根据不同市场推出灵活服务。比如，在非洲一些国家，由于当地信用卡普及率低，一些企业与当地电信运营商合作，向用户提供包含视频服务费用的手机运营商计费方案。

业界普遍认为，未来全球流媒体发展仍将保持向好态势。根据统计门户网站Statista发布的最新数据，2022—2026年间订阅型视频流媒体每年收入增长率预计将达到8.9%；到2026年，该领域的全球订阅用户数有望增至14.9亿，用户渗透率达到18.9%。印度一家市场调研企业统计，2028年的全球视频流媒体市场规模有望达到约9300亿美元。

（本报柏林2月28日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月01日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)