本报记者 彭 敏

据墨西哥媒体近日报道，墨西哥每年有上万起凶杀案与非法枪支有关，仅在2020年上半年就发生了1.7万起凶杀案，其中超过70%属于枪支犯罪，而从各种犯罪活动中追回的武器中约有70%源自美国。据墨西哥政府统计，每年有超20万件枪支从美国非法流入墨西哥，贩运的弹药多达25.3万件。

墨西哥总统洛佩斯表示，减少武器非法流动是墨西哥政府寻求建设和平的优先事项之一。有组织犯罪团伙非法获取枪支弹药等武器的便利性，是助长墨西哥国内暴力犯罪的重要因素。洛佩斯此前谴责多家在美国的武器制造商未合理监督管控其武器生产销售过程，甚至迎合墨西哥有组织犯罪集团等的需求定制武器，尤其是重型武器。

墨西哥法律规定，所有枪支必须在国防部进行登记，仅少数获得特别许可的人才能随身携带枪支。实际上，个人持枪申请中获得批准的比例很低。与此同时，美国私人拥枪较为普遍，对枪支管控较松，墨西哥犯罪集团经常在美国轻松购买枪支弹药。

墨西哥学院犯罪学专家冈萨雷斯说，墨西哥的暴力犯罪案件增多与源自美国的非法武器流入存在一定关联。“美国于2004年放开攻击性武器禁售令。几年后，墨西哥出现暴力犯罪浪潮，随后愈演愈烈。”

事实上，美国的枪支制造、买卖和使用是一个巨大的产业链，形成了庞大的利益集团。墨西哥外交部法律顾问亚历杭德罗·赛洛里奥曾在美国《华盛顿邮报》发表文章说，武器制造商应能通过销售数据监测到非正常交易迹象，但他们出于利益考虑，只顾供货而不考虑经销商行为是否合规。

2021年8月，墨西哥政府起诉美国史密斯—韦森公司、美国科尔特专利军火制造公司等多家枪支制造商和分销商，指控其未对购买者身份等开展必要审查、违规销售，导致大量枪支非法流入墨西哥。这是首次有外国政府起诉在美枪支制造商并向其索赔。墨西哥外长埃布拉德强烈要求这些公司承诺制止非法流动的枪支，“如果我们不从武器流入源头上减少供应，就几乎不可能减少暴力犯罪。”

迫于墨方压力，美国政府同意与墨西哥方面进一步加强合作，通过共享情报信息、加大武器监管执法力度等，努力减少武器贩运。自去年10月以来，两国专门成立了一个武器贩运问题工作组。墨美政府还成立了包括安全和执法机构在内的双边小组，增强边境管控，重点控制大口径武器的非法流动。

（本报墨西哥城2月28日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月01日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)