新华社北京2月28日电 国务委员兼外长王毅2月28日在北京以视频方式出席联合国人权理事会第四十九届会议高级别会议，并发表题为《坚持公平正义 推动全球人权事业健康发展》的致辞。

王毅表示，人人充分享有人权，是人类社会的不懈追求。促进和保护人权是各国的共同事业。中方主张做保护人权的真正践行者，做人民利益的忠实守护者，做共同发展的积极贡献者，做公平正义的坚定维护者。

王毅说，尊重和保障人权是中国共产党人的不懈追求。中国将坚定不移走顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，坚持以人民为中心的人权理念，不断发展全过程人民民主，促进全体人民共同富裕，在更高水平保障中国人民的人权。中国将继续积极参与联合国人权事务，发出中国声音，作出中国贡献。

王毅列举事实和数据驳斥了对中国新疆和香港事务别有用心的炒作，强调中方愿意在平等和相互尊重的基础上，同各国开展国际人权交流合作，但我们不接受人权“教师爷”，反对打着人权的幌子搞集团对抗。

《 人民日报 》（ 2022年03月01日 03 版）

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