国家统计局2月28日发布的2021年国民经济和社会发展统计公报显示，去年中国国内生产总值比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。面对复杂国际环境、新冠肺炎疫情和极端天气等多重挑战，中国国民经济持续恢复，发展水平再上新台阶，充分说明中国经济高质量发展前景光明。

观察中国经济，需要全面、辩证、长远的视野和眼光。虽然受到国内外经济环境变化带来的巨大压力，中国经济保持较好发展态势，主要宏观指标总体处于合理区间，韧性强、潜力足、长期向好的特点进一步显现。国际舆论普遍认为，2022年中国经济将继续展现复苏态势，助力世界经济复苏。英国《泰晤士报》报道指出，公平地说，2022年在世界范围内，没有哪个增长故事会比中国的增长故事更受关注。

中国经济的光明前景，源自韧性更强的高质量发展。2021年，中国沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，供给侧结构性改革持续深化，绿色低碳转型和共同富裕扎实推进。德国《商报》认为，中国的一系列结构性改革正促使经济向高质量增长过渡。英国《金融时报》刊文指出，中国推进共同富裕的经验，尤其是将经济增长重心从数量转向质量，值得借鉴。

中国经济的光明前景，源自产业结构的不断优化。2021年，中国经济结构加快转型升级，高技术产业投资比上年增长17.1%，高技术制造业增加值同比增长18.2%，新能源汽车、工业机器人、集成电路等产业表现抢眼，现代服务业增长快速，产业结构不断优化。在北京冬奥会带动下，冰天雪地正成为金山银山。有研究报告显示，2022年中国冰雪运动产值将达到8000亿元，2025年将达到1万亿元。消费是观察一个国家经济活力的重要窗口。中国消费需求持续释放，去年最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，成为国民经济稳定恢复的主要动力。今年春节期间，中国非现金支付业务量为208.4亿笔、金额14.9万亿元，较去年同期分别增长10.0%、16.2%，消费活力正在持续释放。

中国经济的光明前景，源自互利共赢的对外开放。2021年，中国和俄罗斯双边贸易额首次突破9000亿元，同比增长26.6%，创历史新高；中国同非洲地区贸易总额创2014年以来新高；中国与欧盟进出口总值比上年增长27.5%，中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位；中国与东盟进出口总值比上年增长28.1%……中国充分利用两个市场、两种资源，发挥最完整的工业体系和超大规模市场的优势，既在经济全球化中发展自己，又在高水平对外开放中与各国实现互利共赢。

“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。”有中国共产党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，有改革开放以来积累的雄厚物质技术基础，有超大规模的市场优势和内需潜力，有庞大的人力资本和人才资源，中国经济将在高质量发展的轨道上行稳致远，为推动世界经济复苏进程走稳走实作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年03月01日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)