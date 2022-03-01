本报上海2月28日电 （记者姜泓冰、黄晓慧）“上海公报”发表50周年纪念大会28日在上海举行。中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席大会开幕式并致辞，国务委员兼外长王毅向大会发表视频讲话。

李强说，去年以来，习近平主席和拜登总统通过电话和视频会晤，就中美关系发展达成多方面共识，为中美关系发展进一步指明了前进方向。上海是中美关系发展的参与者、见证者，也是两国各领域交流合作不断深化的重要桥梁和纽带。在上海发生的许多鲜活故事充分表明，推动中美关系健康稳定发展，是双方最好的选择，是两国人民的共同愿望。面向未来，上海将认真落实中央决策部署，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，推进与美国在各领域的友好交流与务实合作，在推动中美关系发展中发挥更加积极的作用。

王毅就落实两国元首共识，推动中美关系早日重回正轨提出四点主张：一要坚持一中原则，夯实中美关系政治基础；二要坚持相互尊重，把握中美关系正确方向；三要坚持合作共赢，促进中美各自发展繁荣；四要坚持大国责任，为世界提供更多公共产品。他表示，站在新的历史起点，中美应当从“上海公报”中汲取更多智慧，以两国元首重要共识为指引，努力找到新形势下中美的正确相处之道。

纪念大会由中国人民对外友好协会、中国人民外交学会、上海市人民政府和中国美国人民友好协会以线上、线下相结合的方式共同举办。

《 人民日报 》（ 2022年03月01日 03 版）

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