新华社联合国2月28日电 联合国大会28日就乌克兰问题举行紧急特别会议。中国常驻联合国代表张军在会上发言，呼吁加大推动乌克兰问题政治解决的外交努力，为当事方直接谈判创造有利氛围和条件。

张军表示，乌克兰局势正在发生急剧变化。当务之急是有关各方保持必要克制，防止局势进一步恶化，并同时加大推动政治解决的外交努力。中方欢迎俄罗斯同乌克兰已经开始直接对话谈判。乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应成为大国对抗的前沿。中方呼吁为当事方直接谈判创造有利氛围和条件，因为这是解决问题的根本出路。

张军强调，联合国和国际社会有关各方采取的任何行动，都要以地区和平稳定为重，以各方普遍安全为重，应当有利于紧张局势降温，有利于推动外交解决。中方不赞成任何可能激化矛盾的做法。中方支持联合国有关机构继续在乌克兰开展人道援助工作。中方认为，平民的生命财产安全和人道主义需求应当得到有效保障。

张军表示，中国作为联合国安理会常任理事国，始终认真履行维护国际和平与安全的责任。中方关于尊重各国主权和领土完整、遵守《联合国宪章》宗旨和原则的基本立场是一贯的、明确的。中方将继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。

张军指出，冷战早已结束，基于集团对抗的冷战思维应当摒弃，挑起新的冷战更是有百害而无一利。一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团来保障。中方支持欧盟、北约与俄罗斯重启对话，秉持安全不可分割理念，妥善解决包括俄罗斯在内各方正当的安全诉求，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲大陆的长治久安。

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