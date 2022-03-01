新华社巴黎2月28日电（记者唐霁）法国总统府28日说，法国总统马克龙当天分别与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基通电话讨论乌克兰局势。

据法国总统府28日发表的新闻公报，马克龙在与普京的通话中重申，国际社会要求俄罗斯停止对乌克兰的进攻，并强调需要立即停火。法俄领导人同意在未来几天继续保持联系，防止乌克兰局势恶化。

马克龙希望俄罗斯方面保证三点：停止针对平民及居住地的所有攻击，保护所有民用基础设施，保护主要道路、特别是乌克兰首都基辅以南的道路。

马克龙在与泽连斯基的通话中赞同乌克兰总统通过谈判解决危机的“责任感”。

另据俄罗斯总统网站消息，普京当天应约与马克龙通电话，并强调俄武装部队不会对平民构成威胁、不会袭击民用设施。

普京说，乌克兰冲突的调解只有在无条件考虑俄在安全领域合法利益，包括承认俄对克里米亚的主权、完成乌“去军事化”等任务并确保乌克兰中立地位的情况下才能进行。

普京表示，俄方对与乌方谈判持开放态度，期待谈判取得预期结果。（参与记者：耿鹏宇）

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