人民网北京2月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持28日例行记者会。记者会实录如下：

联合国人权理事会第49届会议高级别会议将于2月28日至3月2日举行。国务委员兼外长王毅将代表中国政府于28日发表致辞。

法新社记者：俄罗斯对乌克兰发起的战争显然不仅打击军事基地，也攻击了民用设施。在此情况下，中方依然不明确谴责俄罗斯针对乌克兰民选政府的侵略吗？

汪文斌：各国主权和领土完整都应当得到尊重和维护，联合国宪章宗旨及原则都应当得到共同维护，这是中方一贯秉持的原则，也是各国都应该坚持的国际关系基本准则。同时我们也看到，乌克兰问题有着复杂和特殊的历史经纬，理解俄方在安全问题上的合理关切。中方主张应彻底摈弃冷战思维，通过对话谈判，最终形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

总台央视记者：你刚才发布了王毅国务委员兼外长将在联合国人权理事会高级别会议发表视频致辞的消息。请问中方有何考虑？对人权理事会工作有何期待？

汪文斌：当前，全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，国际人权事业发展面临严峻挑战。王毅国务委员兼外长将再次出席人权理事会高级别会议，深入阐述对当前国际人权形势的看法，提出中方对全球人权治理的立场主张，分享中国保障人权的理念和经验，为促进全球人权事业健康发展贡献中国智慧。

人权理事会是联合国讨论人权问题的核心平台。中方将积极参与本届人权理事会各项议题的讨论，同各方一道推动人权理事会秉持客观、公正和非选择性原则，恪守联合国宪章宗旨和原则，反对借人权问题干涉别国内政和双重标准，为推动形成更加公正、合理、包容的全球人权治理作出不懈努力。

国际市场新闻社记者：一些西方国家将俄罗斯剔除出环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统。中方对此有何评论？这对中俄之间的金融交易和中国银行交易有何影响？中方对此有何回应？

汪文斌：中方不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。实践早已证明，制裁非但解决不了问题，还会制造出新的问题，不仅造成经济上“双输”或“多输”这个局面，还会干扰影响政治解决的进程。

西班牙《阿贝赛报》记者：俄罗斯外交部发言人在被问到俄罗斯是否有朋友时称，中国（对乌克兰局势）的反应就是一个例子。中国认为自己的反应是对俄罗斯的支持吗？中国对这场冲突持中立立场吗？

汪文斌：中俄是全面战略协作伙伴，中俄关系不结盟、不对抗、不针对第三方。我们在乌克兰问题上的立场是一贯的。中方一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。

《中国日报》记者：2月27日，白俄罗斯举行修宪公投，初步统计结果显示，65.16%的选民投票赞成宪法修正案。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到白俄罗斯修宪全民公投成功举行。中白是全面战略伙伴，中方尊重并坚定支持白俄罗斯人民选择符合本国国情的发展道路，相信白俄罗斯将继续保持稳定和发展的良好势头。

瑞典国家广播电台记者：周五，瑞典速度滑冰选手范德普尔决定将一枚金牌赠与桂敏海。中方对此有何评论？

汪文斌：中方已多次就桂敏海案阐明严正立场。桂敏海因严重违法犯罪被中国法院依法判刑。中国是法治国家，司法机关严格依法办案，中方反对将体育政治化的做法，反对任何国家、任何组织、任何人以任何形式干涉中国司法主权。

彭博社记者：一些使用美国零部件的中国企业是否会遵守美国对俄制裁措施，停止向俄罗斯出口？

汪文斌：我刚才已经讲了，中方不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。我们要求美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，不得损害中方和其他方面正当权益。

路透社记者：俄罗斯总统普京命令俄军核力量保持高度戒备状态。作为倡导不首先使用核武器的国家，中国对此有何评论？

汪文斌：中方高度关注乌克兰局势变化，支持一切有助于缓和局势和政治解决的努力。中方注意到有关各方在核问题上的表态。我要再次强调，围绕欧洲安全问题，各国的合理安全关切都应当得到重视。在北约连续五轮东扩情况下，俄罗斯在安全方面的正当诉求理应得到重视和妥善解决。有关各方均应保持冷静克制，避免局势进一步升级。

新华社记者：25日，王毅国务委员兼外长以视频方式出席联合国大会新冠疫苗高级别会议。外交部能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：2月25日，王毅国务委员兼外长以视频方式出席联合国大会新冠疫苗高级别会议。

王毅国务委员在会上提出了四点建议。一是织牢免疫“安全网”，坚持疫苗全球公共产品属性不能变，主要大国应尽的责任不能丢，多边机制发挥的作用不能减，疫苗公平性、可及性、可负担性不可缺；二是丰富抗疫“武器库”，做优做强各项疫情防控措施，加强对变异病毒研究和药物研发合作；三是完善卫生“治理盾”，切实帮助发展中国家加强公共卫生体系能力建设，着力解决发展中国家的关切和诉求；四是强化发展“稳定锚”，强调统筹疫情防控和经济社会发展，精准施策，标本兼治，提升各国特别是发展中国家经济活力和内生动力，抓紧落实2030年可持续发展议程。王毅国务委员提出的四点建议，进一步丰富了助力全球抗击疫情、促进疫苗公平分配、推动疫后复苏发展的中国方案。

在全球抗击疫情过程中，中方一直是全球抗疫合作的“排头兵”，促进疫苗公平分配的“火车头”。我们是这么说的，也是这么做的。2021年，习近平主席提出全球疫苗合作行动倡议，核心就是加快实现疫苗在发展中国家的公平可及。迄今，中方已向120多个国家供应超过21亿剂新冠疫苗。全球使用的疫苗，有一半是中国制造。同时，我们最早支持疫苗知识产权豁免，率先同发展中国家开展联合生产，目前已经形成10亿剂疫苗年产能。

中方将秉持疫苗全球公共产品的“第一属性”，履行应尽责任，继续同各方加强合作，让新冠疫苗真正成为人民的疫苗、全人类的疫苗，为国际社会早日战胜疫情，实现共同发展，构建人类卫生健康共同体不断作出新的贡献。

外国记者：中方将如何协助在乌中国公民撤离？

汪文斌：当前，乌克兰局势复杂多变。外交部正会同驻乌克兰使馆与各方保持沟通，密切跟踪形势发展，研究制定协助在乌中国公民自愿安全撤离的一切可行方案。

目前，乌境内空路、陆路交通安全形势均极不稳定，我们郑重提醒在乌的中国公民务必密切关注所在地的形势，保持冷静，采取一切必要措施做好安全防范，以免发生意外。

外交部和驻乌克兰使馆将持续跟踪评估安全风险，协调各有关方面，争取一切可用资源，在确保安全前提下协助我在乌人员转移及撤离。

彭博社记者：《环球时报》将中国政府在乌克兰问题上的立场描述为“中立”，这种描述准确吗？

汪文斌：我们在乌克兰问题上的立场是一贯的。中方一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，一向站在和平和正义一边。

深圳卫视记者：据报道，美国不具名高官称，去年12月以来，美方6次在美中外长会谈等高层对话中指出俄罗斯正准备袭击乌克兰，恳请中方劝阻俄方。中方对此不以为然，甚至将有关情况转告俄，强调中方不会试图阻止俄行动。中方对此有何评论？

汪文斌：我们坚决反对美方捏造不实信息，抹黑中国形象。我注意到，近期美国国际问题专家托马斯·弗里德曼和美国前众议员加巴德都就美国在乌克兰危机中所起的作用提出批评。美方应当反躬自省。

正如我刚才所强调的，中方一贯根据事情本身的是非曲直决定我们的立场和政策，一向站在和平合作和公道正义一边。连日来，习近平主席同俄罗斯总统普京、法国总统马克龙等领导人通电话，指出中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题，呼吁各方坚持政治解决的大方向，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。

王毅国务委员兼外长也与多国外长和政要通电话，阐述中方在乌克兰问题上的五点立场，强调冷战思维应当彻底摒弃，各国的合理安全关切应予尊重，当务之急是各方保持必要克制，避免乌克兰现地事态继续恶化甚至走向失控。平民的生命财产安全应当得到有效保障，尤其要防止出现大规模人道主义危机。中方支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力。乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应沦为大国对抗的前沿。中方也支持欧方与俄罗斯就欧洲安全问题进行平等对话，秉持安全不可分割理念，最终形成平衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

中方的做法同个别国家制造危机、转嫁危机、从危机中渔利的做法形成鲜明对比。究竟哪种做法有利于欧洲的和平稳定和长治久安，相信大家会得出公正的结论。

我们希望各方能和中方一道，给紧张局势降温而不是火上浇油，推动外交解决而不是使局势进一步升级。中方将继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。

法新社记者：关于核问题，俄罗斯、中国、法国、英国、美国于今年1月发表联合声明承诺防止核冲突，表示核武器只能用于威慑。普京总统的命令违背该声明吗？

汪文斌：刚才我已经阐明了中方相关立场。我愿重申，中方始终认为核战争打不赢，也打不得。

湖北广播电视台记者：据报道，2月27日尼泊尔议会批准尼同美国“千年挑战计划”协议（MCC），并发布“解释性声明”，强调尼宪法效力高于MCC、尼不会因MCC而成为美“印太战略”军事和安全盟友、尼仅在MCC问题上尊重美政策和法律、美方在尼活动受到尼法律约束和监督等。尼国内对此反应强烈，部分议员称如美不遵守“解释性声明”MCC将自动失效，多地发生针对MCC的抗议示威活动。请问中方有何评论？

汪文斌：我们注意到尼泊尔议会有关决定和“解释性声明”。中方多次强调，国际发展合作应秉持相互尊重、平等相待原则，充分尊重当事国主权和人民意愿，不能干涉他国内政，不能附加任何政治条件，不能搞“胁迫外交”，也不能为一己私利损害他国主权和利益。

作为尼泊尔的友好近邻和发展伙伴，中方将一如既往地支持尼人民自主选择发展道路。

法新社记者：上周，中国外交部说乌克兰是主权国家。那么，中方是否认为乌克兰政府是合法政府？如果是，中国是否呼吁俄罗斯尊重乌克兰民选政府？

汪文斌：各国主权和领土完整都应当得到尊重和维护，联合国宪章宗旨及原则都应当得到共同维护，这是中方一贯秉持的原则，也是各国都应该坚持的国际关系基本准则。与此同时，中方也一贯认为，一国安全不能建立在损害别国安全的基础之上，更不能出于寻求自身绝对军事优势和绝对安全而肆意损害别国主权和安全，各国的合理安全关切都应该得到尊重。

《华尔街日报》记者：关于中国和乌克兰的经贸关系。鉴于中乌经贸关系与中俄经贸关系相比较为有限，中乌经贸关系是否因为中俄关系而受到挤压？

汪文斌：我刚才已经介绍了，中方将继续本着相互尊重、互不干涉的原则同乌克兰发展友好合作关系。

巴西《环球报》记者：一些俄罗斯银行因制裁而被剔除出SWIFT支付系统。中国是否将这视作一个推进使用中国人民币跨境支付系统和金砖国家新开发银行支付系统等其他替代系统的机会？

汪文斌：我刚才已经介绍了，中方不赞成用制裁的手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。中俄双方将继续本着相互尊重、平等互利的精神开展正常的贸易合作。

《北京青年报》记者：据报道，日本前首相安倍晋三日前在采访中称，鉴于俄乌局势，日本国内应该探讨与美国的“核共享”相关问题，美国应舍弃在台湾问题上的模糊战略。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：近期，日本个别政客接二连三在台湾问题上大放厥词，妄议中国内政，中方对此表示坚决反对。

日本历史上发动侵华战争，对台湾进行长达半个世纪的殖民统治，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。第二次世界大战中，日本战败，台湾回到中国怀抱。但日国内一些势力觊觎台湾之心不死，对近代穷兵黩武、疯狂侵略扩张、野蛮殖民奴役的历史劣迹非但缺乏正视和反思，还企图借渲染炒作周边局势来谋求自身军力突破。日本政客近期频频发表涉台谬论，甚至公然发表违背本国“无核三原则”和《不扩散核武器条约》成员国义务的妄言，抛出和美国“核共享”话题，充分暴露出日国内军国主义势力阴魂不散的危险动向。

台湾是中国的事，不关日本的事。我们强烈敦促日方深刻反省历史，切实遵守中日四个政治文件原则和迄今承诺，在台湾问题上谨言慎行，停止挑衅滋事。

法新社记者：俄罗斯对一些欧洲航空公司关闭了空域。一些欧洲航空公司来华航班不得不暂停。中方对此有何评论？

汪文斌：我们呼吁各方尽快回到外交谈判和政治解决的轨道上来，通过对话协商实现乌克兰问题的全面解决。

东方卫视记者：今天，中国人民对外友好协会主办了“上海公报”发表50周年纪念大会。王毅国务委员兼外长出席并致辞。发言人能否介绍有关情况？

汪文斌：今天上午，“上海公报”发表50周年纪念大会在上海成功举行。中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席大会并致辞，王毅国务委员兼外长发表视频讲话。中美政商学各界代表参加。王毅国务委员在视频讲话中同两国各界一道，回顾中美破冰历程，总结历史经验，启迪前行之路。

王毅国务委员指出，准确把握“上海公报”精神，有助于我们看清楚中美关系为何能够融冰消障，弄明白中美关系怎样才能砥砺前行。历史告诉我们：顺应时代潮流，就能作出正确的战略抉择；坚持求同存异，就能实现不同社会制度国家的和平共处；坚持国际关系基本准则，就能为中美关系构建起真正的护栏。

王毅国务委员详细阐述了台湾问题的来龙去脉，指出台湾问题的事实清清楚楚，一个中国的经纬明明白白。历史不容篡改，是非不能歪曲。美方应该回归一个中国原则的本源本义，恪守对中国作出的政治承诺，承担应当履行的国际义务，停止虚化掏空一个中国原则，停止纵容支持“台独”行径，停止策划“以台制华”的图谋，停止任何干涉中国内政的言行，这样才能真正维护台海和平稳定，维护中美关系大局。

王毅国务委员并就落实两国元首共识，推动中美关系早日重回正轨提出四点主张：一是要坚持一中原则，夯实中美关系政治基础。二是要坚持相互尊重，把握中美关系正确方向。中美关系的主流应当是合作，以竞争来定义是以偏概全。三是要坚持合作共赢，促进中美各自发展繁荣。四是要坚持大国责任，为世界提供更多公共产品。任何一方都不应该在亚太地区谋求霸权。

正如王毅国务委员指出，中美关系的大门既然打开了，就不应再关上。世界既然走出了冷战，就不应再降下铁幕。希望美方同中方相向而行，从“上海公报”中汲取更多智慧，以两国元首重要共识为指引，努力找到新形势下中美相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道，努力造福两国，惠及世界。

路透社记者：白宫明确呼吁中方谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，称此时不应置身事外。中方对此有何评论？

汪文斌：我刚才已经清楚阐明了中方在乌克兰问题上的立场。我们一向站在和平和正义一边，一向按照事情本身的是非曲直决定自身立场和政策。中方做法同个别国家制造危机、渲染危机的做法形成鲜明对比。哪种方法更有利于欧洲的和平稳定和长治久安？相信大家会得出公正的结论。我们希望各方都能和中方一道推动乌克兰问题的外交解决，而不是使局势进一步升级。我们将继续为寻求和平、实现和平发挥积极作用。

路透社记者：中国是否会通过购买更多能源等大宗商品来支持俄罗斯？

汪文斌：我刚才讲过了。中俄将继续本着相互尊重、平等互利的精神开展正常贸易合作。

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