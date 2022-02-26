新华社基辅2月26日电（记者李铭 李东旭）中国驻乌克兰大使馆26日就乌克兰社会安全环境变化提出新的安全提醒，并发布为中国公民远程办理旅行证提供应急支持的安排。

提醒如下：在当前乌安全形势特殊时期，要高度重视与乌民众友好相处，避免就具体问题发生争执，努力通过友好方式解决问题。尽量不要外出活动，远离军事设施、军队人员和持枪者，以减少安全风险。不要对正在发生的交火及人员进行拍摄，也不得在未征得对方同意情况下拍照。不要随意亮明身份及展示具有识别性的标识。谨防有关搭乘包机、高薪参加雇佣军等各类诈骗宣传。有关我公民撤离回国的一切事宜，均以使馆发布通知为准。

鉴于当前安全形势，为确保我公民人身安全，中国驻乌克兰大使馆领侨处即日起启动为中国公民远程办理旅行证的应急支持。请具有新颁旅行证或护照丢失紧急办理旅行证需求的申请人（或监护人）将所需全部材料拍照或扫描后发送至邮箱consulateukr@gmail.com，电子文档必须完整清晰，邮件标注“中国公民应急办理旅行证（申请人中文姓名）”。除常规材料外，须包括申请人电子证件照。为节约审核时间，请一次性上传全部材料，且不要重复发送，以免影响办证进程。

如果是为未成年人办理，未成年人即为申请人，须一并提供申请人和监护人（父母一方或双方）一同出镜的视频。同时，因身份证件的严肃性，请务必确保未成年人出生日期、中文姓名及其汉语拼音标注正确且与出生证相符。

使馆将在按批次完成制证后，根据安全形势在使馆官网领事服务栏目提前发布取证名单和取证日期。请申请人耐心等待领取通知发布，并做好安全防范。

除旅行证应急支持业务外，签证、公证、认证、结婚登记、护照换发等均暂停。

(责编：袁勃、胡永秋)