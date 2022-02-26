原标题：全球连线 | 记者直击：基辅市民离城 城内物资紧缺

新华社基辅2月26日电（记者鲁金博）随着乌克兰局势越来越紧张，首都基辅市民被要求前往地铁站和防空洞避难，不少市民选择离开城市。

在亚欧地区常驻多年、有过两次入乌报道经历的新华社明斯克分社记者鲁金博24日一路驾车闯关，克服了炸桥封路、荷枪逼停等重重困难，于深夜抵达基辅。记者25日在基辅街头经历了什么？请看他发回的一线报道——

纷纷离城

早晨还在睡梦中，我被新华社基辅分社同事敲门叫醒，“快快快，收拾东西去防空洞！”当天，基辅市再次要求居民尽快到距离最近的防空设施内避难，原因是有居民楼被炸。拿起相机、电脑、充电宝等设备，我们立即出发。

下了楼，楼管小姑娘看到我们背着包出发，急切询问我们：“是要离开基辅吗？如果可以，能不能一起走？”我回答道：“这个时候我们肯定不会离开。”

2月25日，人们在乌克兰基辅街头乘车，准备离开基辅。新华社记者鲁金博摄

走在路上，发现路边到处是拉着行李箱的行人，他们边走边伸手拦车，准备搭车离开城市。

到了我们准备避难的阿森纳地铁站，我发现地铁站门口聚集了很多拿行李的人。原来，这里是离城聚集点之一，不少民众在此等待离开的车辆。我看到，其中一辆9座商务车里坐了将近20人。可以说，离城座位一票难求。

2月25日，人们在乌克兰基辅一处地铁站内避险。新华社记者鲁金博摄

物资紧缺

在分社做完记者连线等工作，我开车前往加油站，到达加油站却发现没有排长队。但询问后才得知，95号和92号汽油都没有了……“你知道附近加油站哪里还有95号汽油吗？”我问道。我得到的答复是：“这个问题太难了。”

我只好查看手机地图，沿着街挨个找，但发现加油站几乎都已关闭。

这是2月25日在乌克兰基辅拍摄的空荡荡的街头。新华社记者鲁金博摄

天色已晚，我回到分社附近的小超市买晚饭，进门发现饮用水货架已空。一个当地老哥抱着酸奶，热情地告诉我：“还有点东西，快挑吧！”我走到面包货架前一看，发现面包已经卖光。超市保安告诉我，面包会有的，“但超市一开门就赶快来买”。

最后，我挑了仅剩的几根香肠和最后几瓶牛奶。结账时刷卡，一刷、二刷、三刷后还是没有成功。店员告诉我：“你这是白俄罗斯的卡，在我们这里不能用……”算了，不买了。

楼管走了

回到分社，我敲玻璃叫楼管开门，左敲右敲不见人影。这时，楼内一位遛狗的老爷爷回来帮我开了门。

进门后老爷爷找楼管小姑娘，找不到。我说楼管可能走了，问他：“楼管都走了，你不走吗？”老爷爷兴奋起来，掀起衣服说：“看！”我定睛一看，手枪！他从腰间掏出，把装满子弹的弹夹取出，让我看子弹。

2月24日，在乌克兰基辅，出城方向的车辆排起长龙。新华社发（谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

从事艺术行业的市民阿纳斯塔西娅对记者说：“我还是希望局势能朝着好的方向发展，让人们能舒适地生活在乌克兰，我们都相信也愿意一切都好……我计划留在乌克兰。”

(责编：袁勃、胡永秋)