新华社北京2月26日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部26日表示，俄武装部队已经完全控制了乌克兰东南部城市梅利托波尔。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克26日说，乌首都基辅的局势目前可控。

——俄罗斯国防部26日发布消息称，俄武装部队已经完全控制了乌克兰东南部城市梅利托波尔。消息称，25日晚，俄罗斯海军陆战队在亚速居民区登陆后行进，前往梅利托波尔。随后，俄罗斯军队进入梅利托波尔，未遭遇抵抗。

——乌克兰总统办公室顾问波多利亚克26日说，乌首都基辅市区和郊区的局势目前可控。他同时表示，夺取基辅是俄罗斯军队的首要目标，俄军正在将尽可能多的部队和军事装备部署到靠近基辅的地区，乌克兰军队正在基辅郊区积极防御。

——根据俄罗斯国防部26日发布的最新消息，自俄军开展特别军事行动以来，俄军已累计摧毁乌克兰军事设施821处目标。在俄武装部队支援下，顿涅茨克和卢甘斯克的当地武装突破乌克兰部队防线继续向前推进。

——乌克兰首都基辅市市长克利奇科26日在社交媒体发布消息说，基辅市所有地铁已停运转入避难模式，为市民提供避难所。

——据今日俄罗斯通讯社26日报道，在位于基辅的保卫乌克兰武装力量总参谋部101旅营地附近当天爆发了持续和激烈的枪战。媒体拍摄的视频显示，除枪声外，还能听见爆炸声并看见爆炸引起的火光。

——据乌克兰国家通讯社26日报道，乌首都基辅市市长克利奇科当天说，基辅南部洛巴诺夫斯基街的一栋住宅楼遭到导弹袭击。目前尚无人员伤亡报告，附近居民已被疏散。

——乌克兰国际文传电讯社26日援引乌陆军发布的消息报道，乌军方25日夜间在首都基辅一地铁站附近打击了一个俄军车队，其中包括2辆汽车、2辆卡车和一辆坦克。另据乌通社26日报道，乌克兰的利沃夫、罗夫诺、卢茨克和乌曼四座城市响起了防空警报。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫26日表示，25日夜间，俄武装部队使用空基和海基巡航导弹对乌克兰军事基础设施发动了打击。

——乌克兰总统泽连斯基26日在推特账户上发文称，“伙伴国家”正在向乌克兰提供武器，以帮助乌方与俄罗斯军队作战。

——乌克兰总统泽连斯基26日上午在个人社交媒体账号上发布的自拍视频中说：“现在网络上有传言说，我要求乌克兰军队放下武器并撤退。我们不会放下武器，我们的武器就是我们的真理。我们将捍卫我们的土地和我们的国家。”（参与记者：华迪、李东旭、李铭）

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