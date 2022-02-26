新华社北京2月26日电 乌克兰外交官员披露，乌总统弗拉基米尔·泽连斯基已经请求以色列总理纳夫塔利·贝内特斡旋乌克兰和俄罗斯谈判。

乌克兰驻以色列大使叶夫根·科尔尼丘克25日接受美国有线电视新闻网采访时披露这一消息。他说，泽连斯基认为，以色列与乌克兰和俄罗斯都保持良好关系，因而可以为乌俄斡旋。

他说，对泽连斯基所提请求，以方没有立即同意或拒绝，“他们正在考虑，这是积极迹象”。

这是2月25日在乌克兰基辅拍摄的乌总统泽连斯基发表讲话的视频画面。新华社发（波多普列洛娃·娜佳摄）

乌克兰通讯社也报道了泽连斯基请求贝内特斡旋的消息。

贝内特的发言人没有证实上述报道，只提及以色列官方对贝内特与泽连斯基通话的声明。根据以色列总理府发表的声明，贝内特与泽连斯基25日通话，讨论乌克兰局势，前者表示以方愿意提供一切必要的人道主义援助，重申以方“在这一困难时期与乌克兰人民站在一起”，希望冲突尽快结束。

俄罗斯24日发起特别军事行动。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫24日说，俄方希望能解决包括乌克兰中立地位以及乌克兰不在其境内部署武器等“红线问题”，并就这些问题同乌方谈判。

2月25日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯参加新闻发布会。乌克兰局势引发国际社会高度关注，联合国秘书长古特雷斯和一些国家表示，支持和平解决乌克兰问题。（新华社记者王迎摄）

泽连斯基25日表示，乌方不害怕就乌中立地位问题与俄方谈判。佩斯科夫回应，俄总统弗拉基米尔·普京准备派代表团前往白俄罗斯首都明斯克与乌方谈判。不过，佩斯科夫稍后说，乌方提议波兰首都华沙为谈判地，随后却与俄方“失去联系”。俄罗斯卫星通讯社援引俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃的话报道，乌方“拒绝谈判”，要求“把这件事推迟至明天（26日）”。

然而，乌总统新闻秘书谢尔盖·尼基福罗夫否认乌方拒绝谈判。“乌克兰一直准备就停火与和平进行讨论。这是我们的一贯立场，”他说，“我们已经同意俄罗斯联邦总统的提议，现在正就谈判地点和时间磋商。越早开始谈判，就能越早恢复正常生活。”

乌克兰通讯社援引乌总统办公室顾问米哈伊洛·波多利亚克的话报道，谈判主要是详细讨论和平与停止敌对行动，不排除讨论乌克兰的中立地位以及一揽子安全保障事项。（惠晓霜）

(责编：崔译戈、燕勐)