新华社北京2月26日电 北大西洋公约组织成员国领导人25日就乌克兰局势召开紧急会议，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在会后宣布，北约正在调遣其快速反应部队，以便在有需要的情况下作出迅速反应。

斯托尔滕贝格说，北约成员国24日决定启动防务方案，据此调动北约快速反应部队部分陆、海、空力量，但他没有解释这些兵力将部署何处。据德新社报道，地面部队可能被派往罗马尼亚。

斯托尔滕贝格还说，北约快速反应部队部分兵力将前往挪威演练，这也是北约首次出于“威慑”与“防卫”目的在北约范围内调遣这支部队。

2月11日，在罗马尼亚东部的米哈伊尔-科格尔尼恰努军事基地，罗马尼亚总统约翰尼斯（右一）和北约秘书长斯托尔滕贝格（右二）与美军士兵交谈。（新华社发，克里斯泰尔摄）

法国军队总参谋长蒂埃里·布克哈德25日接受法国媒体采访时透露，法国准备派遣大约500名军事人员和一批装甲车辆前往罗马尼亚，配合北约“清晰传达战略团结信号”的军事举措。

他说，“鉴于乌克兰战事”，法国准备3月以后在毗邻乌克兰的北约成员国爱沙尼亚境内保持驻军，继续驻扎200至250名士兵并配备装甲车。

德国总理奥拉夫·朔尔茨在北约会议上说，俄罗斯采取军事行动后，需要在北约的东欧成员国增加兵力部署。

北约说，这些调遣兵力举措具“预防性、适当性、非升级性”。

2019年5月20日，在德国蒙斯特，北约快速反应部队的“豹2”坦克参与演示。（新华社记者单宇琦摄）

北约于2003年组建快速反应部队，现有兵力4万人，包含一支由陆、空、海和特种作战力量组成、具备“高应战能力”的部队。

美国及北约先前表明，由于乌克兰不是北约成员国，美国及北约不会派兵进驻乌克兰帮助乌方作战。不过，多个北约成员国向乌克兰提供军火，同时在北约东部成员国增加军事力量。

北约紧急会议进行时，英国增派的第一批士兵和运载武器装备的军车已经抵达爱沙尼亚塔帕军事基地。英国计划总共增派850多名士兵，驻爱沙尼亚的英军兵力将增加大约一倍。

意大利说，准备向北约东部成员国增派兵力约3400人；丹麦宣布准备增派20架F-16战斗机。

2014年10月5日，在拉脱维亚阿达日军事基地，多国部队士兵参加“银箭2014”多国联合军事演习。（新华社记者郭群摄）

美国国防部发言人约翰·柯比25日说，美国本周将增派7000兵力前往德国，还有部分兵力在本国待命。他说，美国派往欧洲兵力的种类和规模，取决于北约的特定需求。

他同时强调，此次调遣快速反应部队是为保护北约成员国，而非参与乌克兰境内战事。

北约以防御为名向东部边境增派兵力，长期无视俄罗斯的安全诉求。俄方说，北约持续东扩和部署武器威胁俄罗斯国家安全，必须停止这种做法。俄方去年12月要求美国和北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障，但美方和北约在回复中没有解决俄方核心安全关切。（沈敏）

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