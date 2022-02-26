新华社北京2月26日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰军方人士26日说，乌克兰军队和俄罗斯军队在基辅发生交火。乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫25日说，乌方准备与俄罗斯就停火与和平进行谈判，目前双方正在就谈判地点和时间进行磋商。

——乌克兰军方人士26日在社交媒体上说，俄罗斯军队在乌克兰首都基辅胜利大街上向一支乌克兰军队发起进攻，乌军方击退了这一进攻。

——乌克兰媒体援引乌武装部队总参谋部25日发布的战况声明说，在基辅市西北方向郊外一线，俄罗斯军队用4个小时试图突破乌军防线。在乌克兰北部，俄罗斯军队组建了两个攻击梯队自北向南朝基辅方向推进。

——俄罗斯国防部官网25日晚间再次发布通报说，俄方在特别军事行动中，缴获西方国家过去几个月向乌克兰运送的大量武器。俄军还摧毁211处乌克兰军事基础设施。目前，俄武装部队封锁了乌克兰苏梅市和科诺托普市。

——俄罗斯总统普京25日与叙利亚总统巴沙尔通电话时强调，俄罗斯在顿巴斯地区的特别军事行动旨在恢复稳定。巴沙尔在通话时表示，北约的扩张对世界构成了全面威胁，已成为西方国家为破坏世界稳定、推行其不负责任政策的工具。对抗北约扩张是俄罗斯的权利。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25日表示，乌克兰方面在提议与俄方在波兰首都华沙举行会谈后暂无消息。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃25日表示，俄罗斯与西方关系已接近通往不归路的临界线。她说，西方国家从未想要和俄罗斯真正平等相待，其言论并非旨在使双方关系正常化，而是在感叹未能将自己的想法强加给俄罗斯。

——据今日俄罗斯通讯社25日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在回应英国制裁俄总统普京与外长拉夫罗夫时说，两人都没有在英国及海外其他地方的账户，对任何俄高层领导人的制裁都无关痛痒。

——乌克兰总统泽连斯基25日在社交媒体上发布自拍视频，驳斥此前关于他已经离开乌克兰的传闻。视频显示，泽连斯基本人同乌总理什梅加尔等官员站在首都基辅的政府办公区域。

——泽连斯基25日深夜发表电视讲话说，他当天与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、荷兰首相吕特、欧盟委员会主席冯德莱恩、美国总统拜登通话，就向乌克兰提供新的援助和支持问题达成一致。

——乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫25日说，乌方已同意俄罗斯总统普京的提议，准备就停火与和平进行谈判，目前双方正在就谈判地点和时间进行磋商。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示，除讨论停火与和平外，乌方不排除在谈判中讨论乌克兰的中立地位问题，以及一揽子安全保障问题。

——联合国秘书长古特雷斯25日任命来自苏丹的阿明·阿瓦德为助理秘书长，担任联合国乌克兰危机协调员。

——联合国安理会25日未能通过一项关于乌克兰当前局势的决议草案。该草案由美国和阿尔巴尼亚向安理会提交，内容主要是“谴责俄罗斯对乌克兰的侵略”。表决结果显示，俄罗斯投了否决票，11个国家投了赞成票，包括中国在内的3个国家弃权。

——欧盟外交与安全政策高级代表博雷利25日说，欧盟将对普京和拉夫罗夫实施制裁，冻结其在欧盟境内的资产，同时被列入制裁名单的还有俄国家杜马（议会下院）议员及俄安全委员会成员。

——欧洲委员会25日表示，决定从即日起暂停俄罗斯在欧洲委员会部长委员会和议会大会中的代表权。暂停俄罗斯代表权只是临时措施，沟通渠道仍然畅通。

——法国总统马克龙25日在致国民议会和参议院的书面讲话中宣布，法国将向乌克兰增加3亿欧元的援助，并“正在与乌克兰政府联系，为他们提供所需的防御设备”。

——美国白宫新闻秘书普萨基25日在例行记者会上说，美政府将对俄罗斯总统普京、外长拉夫罗夫和俄国家安全团队实施制裁，以回应俄对乌克兰采取军事行动。

——格鲁吉亚总理加里巴什维利25日表示，出于国家利益，格鲁吉亚不会参加针对俄罗斯的制裁行动。他说，在与欧盟关系日益紧密的同时也缓和了与俄罗斯的关系，这符合格鲁吉亚的国家利益。

——塞尔维亚总统武契奇25日表示，塞尔维亚不会对俄罗斯实施制裁，支持和平解决争端，呼吁各方遵守国际法。

——土耳其总统埃尔多安25日敦促北约及欧盟就乌克兰危机作出具体反应，而不仅限于一些建议。

——印度尼西亚外交部25日表示，联合国安理会应立即采取切实措施阻止乌克兰局势进一步恶化。印尼呼吁各方停止敌对行动，通过外交手段提出和平解决方案。（参与记者：李东旭、黄河、王建刚、石中玉、王峰、沙达提、唐霁、郑一晗、汪健、汪奥娜、李铭、聂晓阳、李骥志）

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