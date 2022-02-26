新华社北京2月26日电 就西方国家宣布制裁俄罗斯领导人，俄罗斯官员25日回应称西方国家制裁“无关痛痒”，显示出西方在外交政策上的“绝对无能”。

25日早些时候，英国和欧洲联盟宣布将俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和外交部长谢尔盖·拉夫罗夫列入资产冻结制裁名单。随后，美国财政部也宣布制裁普京和拉夫罗夫，以及国防部长谢尔盖·绍伊古和俄军总参谋长瓦列里·格拉西莫夫。

这是2月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯总统普京发表讲话的电视画面。俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。（新华社记者白雪骐摄）

针对美国先前呼吁冻结普京“海外资产”，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫25日回应，俄罗斯国家领导人通常将钱存在俄罗斯银行，而这家银行早已被西方列入制裁名单。普京和拉夫罗夫没有海外银行账户，对任何俄高层领导人的制裁都无关痛痒。

俄罗斯卫星通讯社25日报道，英方制裁文件里没有说明将冻结哪种类型的“资产”，也没有说明是否存在这种“资产”。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃回应英方制裁时说，针对普京和拉夫罗夫的制裁显示出西方在外交政策上的“绝对无能”，俄罗斯和西方的关系几乎达到“没有回转余地”程度。

扎哈罗娃也强调，普京和拉夫罗夫在英国及其他海外地区没有银行账户。

佩斯科夫和扎哈罗娃发声时，美方尚未宣布制裁。25日晚些时候，加拿大也宣布制裁俄罗斯领导人。目前，俄方暂时没有针对美国和加拿大制裁作出回应。

美国白宫新闻秘书珍·普萨基25日在社交媒体披露，美国财政部还将制裁俄罗斯主权财富基金“俄罗斯直接投资基金”。美国财政部一名发言人说，今后几天将宣布这一制裁。（郑昊宁）

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