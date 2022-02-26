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详讯：联合国安理会未通过关于乌克兰局势的决议草案

2022年02月26日13:33 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月25日电（记者王建刚）联合国安理会25日未通过一项关于乌克兰局势的决议草案。联合国秘书长古特雷斯随后表示，联合国不会放弃寻找解决乌克兰危机的办法。

　　这一草案由美国和阿尔巴尼亚向安理会提交，内容主要是“谴责俄罗斯对乌克兰的侵略”。安理会表决结果显示，俄罗斯投了否决票，11个国家投了赞成票，中国、印度、阿拉伯联合酋长国投弃权票。根据联合国宪章的规定，安理会决议草案获得通过至少需要9票赞成，并且安理会5个常任理事国俄罗斯、法国、英国、美国和中国中没有一个国家投否决票。

　　俄罗斯是安理会2月份的轮值主席。投票结束后，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾在发言中指责决议草案发起者就乌克兰局势“编造故事”，指责西方试图掩盖其向顿巴斯地区大量输送武器的事实。涅边贾说，鉴于美国侵略别国的历史，它“没有资格进行道德教育”。

　　乌克兰常驻联合国代表谢尔吉·基斯利茨亚在投票结束后的发言中对克里姆林宫的行为表示谴责。

　　中国常驻联合国代表张军在投票后的解释性发言中表示，面对当前十分复杂敏感的形势，安理会既要做出必要反应，也要十分慎重。任何行动都要真正有利于化解危机，而不是火上浇油。如处置不当，一味施压制裁，只会导致更多的人员伤亡、更大的财产损失、更复杂混乱的局面、更难以弥合的分歧，彻底关上和平解决的大门，最终受害的还是广大无辜民众。这样的教训十分惨痛，必须深刻汲取。基于上述，中方对决议草案投了弃权票。

　　联合国秘书长古特雷斯在会议结束后对记者表示，联合国不会放弃寻找解决乌克兰危机的办法，同时呼吁冲突各方更好地保护平民。他说：“我们必须再给和平一次机会。士兵们必须回到军营。领导人需要转向对话与和平的道路。”古特雷斯还宣布任命来自苏丹的阿明·阿瓦德为助理秘书长，担任联合国乌克兰危机协调员。

(责编：崔译戈、燕勐)

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