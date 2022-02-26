新华社华盛顿2月25日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃25日表示，乌克兰局势给该地区和全球带来重大经济风险，IMF正在评估其潜在影响，随时准备为IMF成员提供支持。

格奥尔基耶娃当天发表声明说，本周乌克兰局势的发展令人严重关切，这场冲突持续的时间越长，其造成的经济影响将越严重。当前全球经济正从新冠疫情造成的破坏中复苏，而乌克兰危机可能会毁掉一些复苏进展。

格奥尔基耶娃说，IMF正在评估乌克兰局势对全球经济的潜在影响，包括对金融体系运作、大宗商品市场的影响，以及对与该地区有经济联系的国家的直接影响。IMF随时准备在需要时为IMF成员提供支持。

格奥尔基耶娃还表示，乌克兰已向IMF请求紧急金融援助。除持续提供政策建议外，IMF正在考虑向乌克兰提供进一步金融支持的所有选项。

当天早些时候，格奥尔基耶娃在美国乔治城大学法学院举行的一场线上活动上说，乌克兰局势升级和西方国家对俄罗斯的经济制裁措施可能会推高国际能源和农产品价格，加大通胀担忧。乌克兰局势给金融市场带来的不确定性也可能导致国际资本从新兴市场流出。

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