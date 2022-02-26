新华社休斯敦2月25日电 综述：美专家认为乌克兰局势或加剧全球能源供应短缺

新华社记者徐剑梅

主要产油国俄罗斯在乌克兰发起军事行动后，全球股市和大宗商品市场动荡不安，国际基准油价24日一度突破每桶105美元，达2014年以来最高水平。美国总统拜登当天宣布的对俄新制裁措施没有针对俄油气出口，油价随后回落到每桶99美元。

多名美国业界专家预计，今年油价将保持高位运行。美媒报道称，地缘政治风险“可能导致全球能源价格上涨，或加剧全球供应短缺”，对经济增长前景构成风险。

休斯敦大学能源学者埃德·希尔什认为，俄罗斯不仅能切断对欧洲天然气供应，也有能力切断其对世界其他地区的油气出口。乌克兰局势恶化可能导致油价显著攀升。

伍德麦肯兹咨询公司分析师卡捷琳娜·菲利片科指出，欧洲通常在夏季储存天然气以备冬季之用，对俄油气制裁短期内欧洲或能忍受，但中长期可能导致欧洲能源危机。

得克萨斯州是美国产油大州，也是美国液化天然气出口大州。得克萨斯能源生产商联盟经济学家卡尔·英厄姆表示，如果俄罗斯限制或停止向欧洲出口天然气，得州乃至美国的油气生产商可以填补部分空白。油价上涨也意味着得州油气生产商能因需求增加而获得更多利润，短期内可望促进该州油气行业增长。

但此间多名分析人士认为，这种提振从目前来看将是短期的，全球的能源消费者都将为能源成本增加买单。得克萨斯农工大学经济学家埃里克·刘易斯表示，油价高企“对要缴电费、燃气费的人或开车的人来说是件坏事”。

美国赖斯大学贝克公共政策研究所能源事务研究员加布里埃尔·柯林斯表示，美国如果通过金融手段或与盟友联合制裁俄罗斯油气行业将伤害全球能源消费者。美国政府如果针对俄罗斯石油，“将瞄准他们的经济重心，但同时也可能瞄准了本国消费者的钱包”。

拜登此前表示，在制裁俄罗斯同时，会尽力避免对美国本土经济，特别是对能源价格产生过大影响。

知名能源专家、埃信华迈公司副董事长丹尼尔·耶金近期在《华尔街日报》撰文指出，虽然今年1月，美国对欧洲的液化天然气出口量有史以来第一次超过俄罗斯的管道输送量，但如果俄罗斯彻底中断对欧洲的天然气出口，美国天然气出口量不足以弥补这一缺口，欧洲将陷入窘境，不得不重新启动煤炭和核设施来发电。

本月早些时候，美国能源信息局发布短期能源展望报告预测，2022年美国原油平均日产量将增至1200万桶，比2021年增加76万桶。报告预测，国际原油价格到2023年仍将保持高位，并推动美国原油平均日产量达到创纪录的1260万桶。

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