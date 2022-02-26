新华社北京2月26日电 俄罗斯地面部队25日打到乌克兰首都基辅以北。乌克兰官员判断，俄军可能于当天晚些时候进入基辅郊区。同日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基呼吁俄方就停止军事行动进行谈判，俄方则回应准备派代表团前往白俄罗斯首都明斯克与乌方谈判。

这是2月25日在乌克兰基辅拍摄的乌总统泽连斯基发表讲话的视频画面。（新华社发，波多普列洛娃·娜佳摄）

双方各有伤亡

基辅25日凌晨起响起爆炸声和枪声。乌克兰军方说，在基辅郊区发现俄军间谍和“破坏分子”。

乌军说，已经炸毁基辅以北60公里处的一座桥梁，以阻止俄军南下。乌内务部长顾问安东·格拉先科在即时通信软件“电报”上说：“今天会是最艰难的一天。敌人的计划是从伊万科夫和切尔尼戈夫用坦克车队攻破基辅。”

伊万科夫和切尔尼戈夫位于基辅以北。

俄军说，俄军控制了基辅以北7公里的一座机场。俄国防部发言人说，俄空军出动200架直升机，降落在该机场，打死200多名乌克兰特种部队士兵。按照美联社说法，这座机场的跑道较长，可用于大型运输机起降，这意味着俄军可以直接向基辅郊区空运兵力。

这是2月25日在乌克兰基辅拍摄的空荡荡的街头。（新华社记者鲁金博摄）

俄总统普京24日宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动。据美联社报道，俄军先用导弹攻击乌克兰军事目标和主要城市后，从东、北、南三个方向多线发起地面进攻。

俄国防部发言人说，俄军摧毁乌军118处军事设施和装备，其中包括11个空军基地、13个指挥所、36个雷达站、5架战机等。俄国防部先前说，俄军全面压制住乌军的防空能力，使对方军事基地的基础设施瘫痪。

泽连斯基说，乌军有137名士兵死亡，其中包括10名军官。泽连斯基的一名顾问说，俄军损失大约400人。

2月25日，人们在乌克兰基辅一处地铁站内避险。（新华社记者鲁金博摄）

乌方提议谈判

泽连斯基25日说，尽管他是俄军的头号目标，但他打算留在基辅。瑞典首相玛格达莱娜·安德松当天早些时候说，泽连斯基与欧盟领导人举行视频会议，从视频背景判断，泽连斯基似乎身在某处地下掩体。

泽连斯基称，乌克兰平民区遭到俄军攻击。眼下暂时无法证实这一说法。俄国防部先前表示，俄军不对乌城市进行炮击或空袭，行动不会威胁到平民。

据乌克兰总统新闻局消息，泽连斯基25日发表视频讲话，呼吁俄罗斯就停止军事行动进行谈判。他说，不管怎么样，俄罗斯迟早都要与乌克兰谈判，讨论如何停止军事行动等问题。他还说，美国和其他国家一天前宣布的制裁措施不会让俄罗斯停止针对乌克兰的军事行动。

这是2月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯总统普京发表讲话的电视画面。俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。（新华社记者白雪骐摄）

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫回应说，普京准备派代表团前往明斯克与乌方谈判。今日俄罗斯通讯社援引佩斯科夫的话报道，白俄罗斯总统卢卡申科向普京保证，明斯克已准备好为俄乌谈判创造一切条件。

佩斯科夫当天早些时候说，俄方注意到泽连斯基的提议，会予以分析。佩斯科夫说，这是“朝积极方向迈出的一步”。

乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫25日说，乌方已同意俄罗斯总统普京的提议，准备就停火与和平进行谈判，目前双方正在就谈判地点和时间进行磋商。

据塔斯社报道，尼基福罗夫当天在社交媒体上发文驳斥了有关乌方拒绝谈判的指控。他说，乌方一直准备就停火与和平进行讨论，这是乌方的“一贯立场”，乌方同意俄罗斯总统的提议。（王宏彬）

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