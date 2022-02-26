新华社北京2月26日电 就乌克兰要求土耳其阻止俄罗斯军舰通过达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡，土外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢25日回应说，基于相关国际法，土方无法阻止俄军舰在这两处海峡通行。

乌克兰官员24日说，俄军地面部队从东、北、南三个方向多线进攻。据路透社25日报道，南线上，俄部队从黑海、亚速海港口登陆乌克兰。

乌驻土大使瓦西里·博德纳尔24日说，已经请求土耳其关闭达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡，希望得到肯定答复。

这是2021年12月26日在土耳其伊斯坦布尔拍摄的博斯普鲁斯海峡风光。（新华社记者沙达提摄）

这两道海峡从西向东，依次连接地中海、马尔马拉海和黑海。

依据1936年在瑞士蒙特勒签订的《蒙特勒公约》，土耳其对这两道海峡拥有控制权，在战争中或自身受到威胁时，有权限制军舰通行。

正在哈萨克斯坦访问的土外长恰武什奥卢25日说，土方正在研究乌方请求，但是依据《蒙特勒公约》中的一项条款，俄罗斯有权将舰船开回其位于黑海的母港。

恰武什奥卢说，土方的法律专家正在试图界定，当前发生在乌克兰的冲突能否称为战争，即便确定为战争，土方也只能阻止俄军舰单方向、即从黑海向地中海方向航行，不能阻止俄军舰回港。

恰武什奥卢25日重申，土耳其反对向俄罗斯施加经济制裁。土耳其是北约成员国，大多数北约成员国已经宣布制裁俄罗斯。

2020年7月6日，在土耳其安卡拉，土耳其外交部长恰武什奥卢与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（未在画面中）出席联合记者会。（新华社发）

土耳其与俄乌两国在经贸、能源、防务等多方面关系密切。分析人士说，土耳其试图在俄乌冲突中两边都不得罪。

旅游业是土耳其重要创汇来源，特别是去年本币里拉对美元汇率剧烈波动以来，旅游业对土经济的重要性有增无减。2019年，俄罗斯有700万人次到土耳其旅游，是土耳其最大的旅游客源国。即便受到新冠疫情影响，2021年俄罗斯访土游客人数在经历2020年的低谷后，强力回升至470万人次。乌克兰也是土耳其一大客源国，2021年乌克兰访土游客达210万人次。

防务方面，土耳其从俄罗斯购买S-400防空导弹系统。美国声称这一俄制系统对北约构成安全威胁，因而禁止向土耳其出售F-35战机。另一方面，土耳其向乌克兰出售无人机，双方还就合作生产无人机达成一致，土方此举招致俄方不满。

能源方面，土耳其从俄罗斯进口天然气和石油，俄罗斯正在土南部修建核电站，土方希望双方合作在土耳其再建两座核电站。

土耳其从俄乌两国进口大量粮食。土农业部说，当前局势不会导致土粮食供应短缺。（郭倩）

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