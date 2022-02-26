新华社莫斯科2月25日电（记者黄河）据今日俄罗斯通讯社25日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在回应英国制裁俄总统普京与外长拉夫罗夫时说，两人都没有在英国及海外其他地方的账户，对任何俄高层领导人的制裁都无关痛痒。

英国财政部25日发布报告，把普京与拉夫罗夫列入资产冻结制裁名单。此外，欧盟、美国也已宣布对普京和拉夫罗夫等人的制裁措施。

25日，欧盟国家外长在布鲁塞尔举行特别会议。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后的记者会上说，欧盟将对普京和拉夫罗夫实施制裁，冻结其在欧盟境内的资产，同时被列入制裁名单的还有俄国家杜马（议会下院）议员及俄安全委员会成员。

美国白宫新闻秘书普萨基25日在例行记者会上说，美政府将对俄罗斯总统普京、外长拉夫罗夫和俄国家安全团队实施制裁，以回应俄对乌克兰采取军事行动。据美国财政部的有关说明，除普京和拉夫罗夫外，制裁对象还包括俄国防部长绍伊古、俄军总参谋长格拉西莫夫及俄安全委员会部分成员等。美国将冻结上述个人在美国和由美国人控制的资产和资产利息，并禁止相关交易发生在美国境内或过境美国。（参与记者：杜鹃、邓耀敏、付一鸣、邓仙来）

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