新华社莫斯科2月25日电（记者黄河）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃25日表示，俄罗斯与西方关系已接近通往不归路的临界线。

扎哈罗娃25日在俄罗斯第一频道的一档节目中说，西方国家没有向俄罗斯提供任何能够推动双方关系、经济金融和人道主义发展取得成果的对话机会，也没有提供任何能够避免双方关系恶化的“精准”接触机会，而是进行教师爷般的独白。西方国家从未想要和俄罗斯真正平等相待，其言论并非旨在使双方关系正常化，而是在感叹未能将自己的想法强加给俄罗斯。

在评论欧洲委员会决定暂停俄罗斯代表权一事时，扎哈罗娃表示，欧洲委员会的决定意味着该组织的存在变得毫无意义。她说，“除了我们和针对我们无休止的侵犯”，欧洲委员会甚至都没有其他可供讨论的议程。

欧洲委员会25日表示，由于俄罗斯对乌克兰发动军事行动，决定从即日起暂停俄罗斯在欧洲委员会部长委员会和议会大会中的代表权。欧洲委员会在一份声明中说，虽然做出上述决定，但俄罗斯仍是欧洲委员会成员，也是包括《欧洲人权公约》在内的欧洲委员会相关公约缔约国。声明表示，暂停俄罗斯代表权只是临时措施，沟通渠道仍然畅通。

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